L'OL relégué comme Bordeaux ‍? La DNCG va stopper le délire

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Dos au mur avant son passage devant la DNCG ce vendredi, l’Olympique Lyonnais de John Textor va devoir se montrer convaincant devant le gendarme financier du football français pour éviter une déroute à la Bordeaux.

Ces derniers mois, sous les ordres de Pierre Sage, l’OL a retrouvé un niveau sportif à la hauteur du grand club qu’il est en rejouant la Coupe d’Europe, trois ans après, tout en étant aux portes du podium au tiers du championnat. Par contre, d’un point de vue financier, le club rhodanien a rarement été autant en difficulté… Malgré quelques transferts au mercato, les ventes de l’OL féminin pour 50 ME ou de la LDLC Arena pour 150 ME, les comptes des Gones sont toujours dans le rouge. Sur le dernier exercice, l’OL a un endettement de 463,8 ME et une perte de 25,7 ME. Un bilan financier dans le rouge foncé que John Textor va devoir défendre devant la DNCG ce vendredi lors de la fameuse visite de contrôle de mi-saison. Suite à un premier encadrement de la masse salariale en juillet 2023, le club de l'investisseur américain pourrait subir de nouvelles sanctions de la part du gendarme financier du foot français. Jusqu’à une relégation à titre conservatoire en Ligue 2 ? C’est possible, même si Luc Arrondel estime que l’OL ne finira pas comme Bordeaux, reparti en N2 après un dépôt de bilan.

« La DNCG n’en arrivera pas à la relégation »

« Si on regarde bien le bilan de l’OL, le déficit est de 30 millions d’euros. Certes, bien moins élevé que la saison précédente (97 millions), mais cela se cumule ! Et sur le bilan, vu la faiblesse des fonds propres et le niveau d’endettement, il y a un réel besoin de liquidités pour combler le déficit. Mais c’est quand même l’OL, ce n’est pas Bordeaux. Ce sont des montants complètement différents. L’OL présente quand même quelques garanties. Je pense que la DNCG n’en arrivera pas à la relégation. Cela peut être une interdiction de recrutement, un encadrement de la masse salariale. Cela sera sûrement le cas en attendant d’autres garanties financières. Mais en tout cas, c’est une équation difficile à résoudre. Car si vous vendez vos meilleurs joueurs, vous avez moins de performance sportive et c’est compliqué d’aller en Ligue des champions », a lancé, sur Ouest-France, l’économiste spécialiste du football, qui sait que l’OL ne sortira pas indemne dans cette affaire. Et les Gones devront en payer les pots cassés dans les années à venir…