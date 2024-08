L'OL peut paniquer, Govou n'a jamais vu ça

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Entre un mercato difficile à lire et des résultats décevants pour entamer la saison, les doutes sont nombreux à l’OL et la gestion de John Textor inquiète certains observateurs, dont Sidney Govou.

Battu à Rennes la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a subi une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 samedi après-midi face à Monaco. Deux revers qui placent déjà le club rhodanien dans une situation inconfortable, même s’il est trop tôt pour parler de crise. La fin du mercato doit permettre à l’OL de renforcer l’équipe de Pierre Sage, qui souffre de plusieurs carences évidentes à la vue des deux premiers matchs. John Textor est attendu au tournant pour agir dans l’urgence et offrir à son entraîneur les renforts souhaités, mais aussi pour rassurer les supporters lyonnais et les observateurs.

Car après ce mercato difficilement lisible et des premiers résultats décevants, c’est l’inquiétude qui prédomine, ce qui confirme Sidney Govou dans les colonnes du Progrès. Pour l’ancien buteur de l’OL, désormais consultant pour Canal +, il est difficile de voir où Lyon veut en venir avec une telle stratégie. « J’étais au stade samedi, et j’ai rarement vu un match où l’OL a aussi été inexistant. J’ai trouvé l’équipe dépassée physiquement, mentalement, techniquement et même tactiquement. Le mercato lyonnais est difficilement lisible, entre le loft, les arrivées, ceux qui vont partir, ceux qui veulent partir… Que veut faire le club ? Moi, je n’en sais rien » regrette Sidney Govou, qui enchaîne.

Sidney Govou déjà très inquiet pour l'OL

« L’aspect psychologique est important, et je suis sûr que les dirigeants ne mettent pas les joueurs dans les meilleures dispositions. Un bon mercato est un mercato anticipé, qui commence par des ventes. Là, il n’y a aucune sérénité, donc ça impacte les joueurs. Les ressorts sur lesquels le coach avait surfé la saison dernière, le mental notamment, on ne les a pas vus. Le prochain match contre Strasbourg sera une urgence. Si on est à zéro point sur neuf après les trois premiers matchs, il ne faudra pas penser qu’il y aura une remontada comme la saison passée. Ça arrive une fois par siècle, pas deux » prévient le consultant du Progrès.

L'ancien attaquant de l'OL et de l'Equipe de France s’inquiète déjà pour la suite de la saison lyonnaise car à ses yeux, il ne faudra pas espérer une remontée spectaculaire comme ce fut le cas l’an passé, quand l’OL était dernier en novembre avant de terminer sixième contre toute attente. Pierre Sage, John Textor et les joueurs sont prévenus, le réveil doit intervenir dès maintenant sous peine de sacrifier cette saison.