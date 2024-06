L’OL peut être fier, Daniel Riolo est bluffé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Voir Alexandre Lacazette refuser de rejoindre l'Arabie Saoudite a surpris et même étonné positivement Daniel Riolo, pour qui les supporters de l'OL peuvent se féliciter de posséder un tel joueur.

Il est rare de voir les clubs français, et surtout les joueurs de Ligue 1, résister aux sirènes des appels en provenance de l’étranger. Mais quand c’est l’Arabie Saoudite qui fait des propositions, en général les joueurs à l’approche de la fin de leur carrière n’hésitent pas une seconde. Suivi par un club de Saudi Pro League qui lui proposait de lui quadrupler son salaire, Alexandre Lacazette a refusé et a décidé de rester à l’OL. Il y a des raisons personnelles, avec la récente naissance de son enfant qui lui permet de garder un cadre de vie stable, il y a aussi des raisons sportives, avec l’envie de redécouvrir l’Europe avec son club formateur. Mais sur le plan financier, l’attaquant de l’équipe de France olympique fait une croix sur une énorme enveloppe même s’il n’est pas à plaindre avec son salaire lyonnais.

« Lacazette est lucide sur son niveau »

Ce choix reste tout de même une exception, et même une très jolie preuve d’amour à l’OL aux yeux de Daniel Riolo. Rarement marqué positivement par des joueurs, le consultant de RMC est agréablement surpris de la suite de cette histoire. « Si je suis supporter lyonnais je suis content, fier, ça me réconcilie avec tout ce que le foot gomme depuis plusieurs années maintenant à savoir les valeurs d'attachement, les liens entre une vedette, un joueur du club, les supporters : c'est une belle histoire, assez romantique, touchante. C'est formidable, il refuse un pont d'or, peu de joueurs le font, c'est génial. Je souhaite évidement, si je suis supporter de Lyon, qu'il soit performant comme il l'a été cette année. Aujourd'hui, je crois que si Lacaztte fait ce choix là, ça veut dire qu'il est prêt à accepter tout à l'OL. Il a une grande lucidité sur lui, son niveau, la trace qu'il a envie de laisser. C'est très beau, j'aime ce qui se passe, ça me plait », a vanté Daniel Riolo, persuadé que cette attitude sera dignement saluée et lui permettra de rentrer encore un peu plus dans l’histoire du club lyonnais.