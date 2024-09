L'OL pense très fort à Ernest Nuamah

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’un des derniers dossiers chauds du mercato lyonnais a été celui d’Ernest Nuamah, dont le départ à Fulham a capoté au dernier moment. L’occasion pour le Community Manager de l’OL de mettre en valeur son joueur sur l’une de ses publications.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais a été agité. Cependant, les souhaits du directeur sportif David Friio n’ont pas tous été exaucés, puisque Rayan Cherki et Maxence Caqueret, annoncés sur le départ, sont toujours à Lyon alors que le mercato s’est achevé dans la majorité des grands championnats européens. Autre joueur qui n’est finalement pas parti malgré des rumeurs en Angleterre, Ernest Nuamah. Le Ghanéen était proche de suivre le même destin qu’Orel Mangala, parti en prêt à Everton avec une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Vendredi, pour le dernier jour du mercato, l’ailier devait rejoindre Fulham et était arrivé à Londres pour passer sa visite médicale mais le joueur, marqué et parfois en pleurs pendant ses examens, a ensuite disparu sans donner de nouvelles à personne au sein du club anglais, ni même à son agent, et n’est jamais revenu pour finaliser son arrivée, comme l’avait annoncé l'Équipe dans son édition du jour. Un dénouement invraisemblable qui n’a pas donné le choix aux dirigeants lyonnais que de le conserver dans l’effectif.

L’OL pense à Nuamah, les supporters ravis

#TFCOL pic.twitter.com/TpYnOOx68B — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2024

Quelques jours après cette opération avortée, Nuamah, qui n’était pas de la partie lors du succès renversant de l’Olympique Lyonnais face à Strasbourg en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1 (4-3), n’a donc pas quitté le navire. Ironie du sort, le Community Manager du club rhodanien a profité de cet épisode pour mettre en valeur le joueur de 20 ans, qui a reçu une lettre d'excuse de John Textor pour cette situation difficile à vivre. Alors que la programmation complète de la 6ème journée a été dévoilée, le CM a annoncé l’horaire du déplacement lyonnais à Toulouse prévu le dimanche 29 septembre à 15h avec une photo d’Ernest Nuamah. Ce petit clin d’oeil pour l’ancien de Nordsjaelland au Danemark a été très apprécié des supporters, qui se sont réjouis de la prise d’initiative de leur Community Manager dans les commentaires de la publication et qui en ont profité pour apporter leur soutien et leur amour au principal intéressé. Nuamah appréciera sans aucun doute le geste.