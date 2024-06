L'OL paie 14,4ME, Said Benrahma officiellement transféré

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce dimanche avoir payé l'option d'achat pour aboutir au transfert définitif de Said Benrahma qui était arrivé à l'OL au mercato d'hiver en provenance de West Ham.

« L’Olympique Lyonnais annonce avoir levé l’option d’achat de 12,3 M£, soit environ 14,4 M€, de Said Benrahma auprès du club de West Ham. L’international algérien, arrivé au mercato hivernal sous forme de prêt payant de 5,1 M£, soit environ 6 ME, est désormais Lyonnais pour les 3 prochaines saisons ! L’OL se réjouit de pouvoir garder Said Benrahma dans son effectif. Après s’est parfaitement intégré au sein du club, l’attaquant de 28 ans a disputé , en l’espace de 4 mois, 15 rencontres et inscrit 3 buts. Benrahma est désormais lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2027, avec une année optionnelle. West Ham garde un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel transfert », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Le « tout pour la Mama » va se poursuivre...🥰



✍ L’option d’achat de Saïd Benrahma est levée ☑



📋 Lire le communiqué ➡ https://t.co/lX6IGWnuHu



𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙧 𝙙’𝙚́𝙘𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙚́𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚 🔴🔵 pic.twitter.com/i1HFb4p1QH — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2024

On se souvient qu'en janvier dernier, la venue du joueur algérien avait été marqué par un contretemps rocambolesque, puisque le club anglais avait traîné pour transmettre le document indispensable à son prêt à l'Olympique Lyonnais, au point de dépasser la deadline de quelques heures. Mais les dirigeants de l'OL avaient plaidé la bonne foi et finalement, la FIFA avait validé le transfert de Said Benrahma à Lyon. Cette fois, tout est réglé pour l'attaquant de 28 ans.