L’OL outré par Chelsea pour Emerson !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, Chelsea a tenté de briser le prêt d’Emerson à l’OL afin de récupérer l’international italien suite à la blessure de Ben Chilwell.

Chelsea est dans le dur. Accroché par Brighton mercredi soir (1-1) en Premier League, l’équipe de Thomas Tuchel a perdu Ben Chilwell jusqu’à la fin de la saison. L’international anglais, victime d’une rupture des ligaments croisés, va laisser un grand vide dans l’effectif de Chelsea, qui ne compte plus que Marcos Alonso au poste de piston gauche. Sans trop y croire, les dirigeants londoniens ont ainsi sondé l’Olympique Lyonnais pour briser le prêt de leur défenseur italien Emerson. Les supporters de l’OL, plus méfiants que jamais, ont redouté une clause qui n’aurait pas laissé le choix à Lyon de laisser filer Emerson à Chelsea si les Blues en faisaient la demande. Ce n’est pas le cas et selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais n’ont pas mis longtemps à faire comprendre à Chelsea qu’un retour d’Emerson en Angleterre au mois de janvier était inenvisageable.

L'OL refuse de lâcher Emerson cet hiver

Le champion d’Europe italien n’a pas toujours été très régulier à Lyon depuis le début de la saison. Mais de part ses qualités naturelles et son statut au sein du vestiaire, il s’impose tout de même comme un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Peter Bosz. En ce sens, un départ d’Emerson au mois de janvier n’était pas imaginable ne serait-ce qu’une seconde pour les décideurs lyonnais, qui ont d’autres chats à fouetter que de régler un problème de latéral gauche au mercato hivernal. En plus des problèmes extra-sportifs, Lyon risque d’avoir du boulot lors de ce marché des transferts, le dossier Sardar Azmoun étant toujours aussi délicat. Le club rhodanien n’exclut pas non plus, comme indiqué par ailleurs, un départ de son international suisse Xherdan Shaqiri, très décevant depuis le début de la saison et qui émarge à 350.000 euros par mois à Lyon.