L’OL en plein cauchemar, Emerson rappelé par Chelsea ?

Les coups durs s’enchainent pour Lyon et cela pourrait continuer avec le possible retour de prêt d’Emerson Palmieri à Chelsea cet hiver.

Incidents contre l’OM, suspension de Jean-Michel Aulas, départ de Juninho, élimination de la Coupe de France… La fin de l’année 2021 a été terrible pour l’Olympique Lyonnais, qui enchaine les coups durs. Et cela n’est peut-être pas terminé pour le club présidé par Jean-Michel Aulas, qui pourrait connaitre un mercato hivernal plus délicat que prévu. Sardar Azmoun, l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, devait rejoindre Lyon au mois de janvier mais la piste s’est subitement compliquée. Et un autre dossier inattendu pourrait bien pourrir l’hiver des dirigeants de l’OL. A en croire les informations obtenues par le compte insider @TheSecretScout, Chelsea songe à rappeler dès cet hiver Emerson Palmieri, actuellement en prêt à l’OL, afin de combler la blessure de Ben Chilwell jusqu’à la fin de la saison.

As we reported back when the injury occurred first. ACL rarely attaches itself to level needed to play professional football.



Maatsen decision to be made in the next 48hrs on whether he will be recalled or Emerson Palmieri #cfc pic.twitter.com/UYfHcWp2JT