L'OL ne le fait pas rêver, un défenseur file en Italie

En quête d’un central de qualité pour mener sa défense en vue de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais s’est fait doubler dans le dossier Ben Godfrey. Pas un réel souci vu que les Gones ont finalisé ce jeudi la venue de Moussa Niakhaté.

Qualifié pour l’Europa League à l’issue d’une deuxième partie de saison de folie, le club rhodanien a de grandes ambitions pour la saison prochaine, que ce soit en Coupe d’Europe, en L1 ou en Coupe de France. Autant dire que Lyon va se construire le meilleur effectif possible pendant ce mercato d’été. Libéré par la DNCG, qui a validé son budget en l’état au cours des dernières heures, l’OL va pouvoir lâcher les chevaux pour compléter son effectif, et notamment en défense.

🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on deal to sign Ben Godfrey from Everton, it can be sealed by the end of the week.



New proposal in excess of €10m package and talks advancing to get it done.



