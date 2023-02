L'OL joue l'Europe, cette recrue l'annonce

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Grâce à sa victoire sur le terrain d'Angers lors de la 25e journée de la Ligue 1, l'OL revient à la huitième place du championnat en attendant le match de l'OGC Nice. Malgré cette victoire, Dejan Lovren émet des réserves sur le niveau de Lyon.

Quelques jours après sa défaite surprise contre Auxerre, l'OL n'avait pas le droit à l'erreur face à Angers, lanterne rouge de la Ligue 1. Sans forcément séduire dans le jeu, Lyon s'est imposé 1-3 sur le terrain du SCO et repart avec les 3 points. L'essentiel est là. Pourtant, Dejan Lovren ne semble pas être totalement satisfait de la prestation des Gones. Notamment en première période où les Lyonnais ont été bousculés par les Angevins. Le défenseur croate s'est exprimé en zone mixte pour évoquer les problèmes de l'OL et l'importance de remporter le plus de matchs possibles pour espérer une qualification européenne.

Lovren croit encore à l'Europe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« C'était presque le même match que face à l'AJA, mais on a perdu là-bas. On va dire qu'on a compris ce dont on avait besoin pour gagner aujourd'hui. Nous avons bien communiqué à la pause car le scénario était déjà le même la semaine dernière. Cette fois-ci, on n'a pas lâché. Maintenant, on va pousser pour les prochaines parties avec la confiance engrangée. Malgré tout, on a besoin de beaucoup travailler encore. Il y a encore des efforts à faire mentalement, nous sommes très jeunes, bon pas moi, mais les autres. J'espère qu'on va vite intégrer qu'on ne peut pas d'une rencontre à l'autre afficher un visage différent. Une fois, on est bien, l'autre non » a déclaré l'ancien joueur de Liverpool, visiblement préoccupé par l'incapacité des Lyonnais à enchaîner les bons matchs depuis le début de la saison. Le joueur de 33 ans a également confié qu'il croyait encore aux chances de qualification pour une Coupe d'Europe malgré les lacunes de l'équipe. « Je vais croire à l'Europe jusqu'au bout. Il nous reste 13 rencontres, c'est beaucoup de points. Il y a aussi la Coupe de France et on donnera tout mardi » a assuré celui qui vient de prendre sa retraite internationale. L'OL recevra Grenoble en quart de finale de la Coupe de France avant d'affronter Lorient en Ligue 1. Deux matchs décisifs pour la suite de la saison des Rhodaniens.