L'OL invisible face à l’OM, Peter Bosz lourdement accusé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Transparent face à l'OM, l'Olympique Lyonnais inquiète énormément ses suiveurs. Laurent Blanc ne fait pas de miracles, mais c'est son prédécesseur qui est fautif.

Avec deux victoires et deux défaites, le bilan de Laurent Blanc depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais reste mitigé. Le nouvel entraineur semble avoir redonné du souffle à certains cadres, a changé le système et les joueurs, mais il n’y a pas de miracles non plus dans le jeu et les résultats. Pour le moment, les podium est loin pour l’OL, et la prestation réalisée contre l’OM montre toujours des signaux très inquiétants. Au milieu de terrain notamment, le contrôle du ballon est perdu, et l’impact n’est pas au rendez-vous. Une situation problématique qui est mise clairement sur le dos de Peter Bosz selon le journal local Le Progrès.

Deux opérations en urgence au mercato ?

🎙 Le coach Laurent Blanc s'est exprimé sur @OLPLAY_Officiel après le match face à Marseille ⤵ pic.twitter.com/7KLjQAvbAe — Olympique Lyonnais (@OL) November 6, 2022

Pour son journaliste Christian Lanier, le recrutement effectué cet été empêche totalement Lyon d’avoir du caractère et de la maitrise, et la situation ne changera pas avant janvier et le mercato. Laurent Blanc doit sortir les crocs et forcer l’OL à recruter du lourd. « Le niveau des joueurs est clairement en cause, ainsi que la composition de cet effectif. Et beaucoup de suiveurs du club en sont à se demander pourquoi l’entraîneur précédent, Peter Bosz, en termes de mercato, n’a rien exigé de ses dirigeants au moment de commencer la saison », dévoile le journal lyonnais, pour qui le départ de Lucas Paqueta n’a pas vraiment été compensé. Et si Johann Lepenant est une bonne surprise du début de saison, l’irrégularité de Thiago Mendes, la disparition de Romain Faivre, le timide retour en forme de Jeff Reine-Adelaïde, ont de quoi inquiéter.

Alors que la vente du club est toujours en suspens, l’arrivée d’un défenseur central pour permettre à Laurent Blanc de passer à 5 derrière et la venue d’un milieu de terrain sont déjà dans les tuyaux. L’idée est pour le moment de limiter la casse en restant dans la première partie de tableau avant de mettre un terme à cette première partie de saison très décevante pour un OL qui n’a pas été freiné par les Coupes d’Europe. Autant dire que la réception de Nice doit être négociée au mieux vendredi soir pour éviter de se faire dépasser par des Aiglons également décevants cette saison.