L'OL humilié par ses ultras, l'Europe est sous le choc

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Lanterne rouge de la Ligue 1 après 4 journées disputées, l'Olympique Lyonnais vient de subir une nouvelle humiliation. Pas celle contre le PSG mais bien par ses propres supporters. Une image qui a fait le tour de l'Europe.

À l'occasion d'une défaite humiliante 4-1 par le PSG, à domicile, l'OL a plongé à la dix-huitième et dernière place du classement en Ligue 1. Le début de saison des Lyonnais est catastrophique et les supporters commencent à perdre patience. Plus particulièrement les ultras qui ont été très véhéments envers les Gones après le revers contre Paris. Les fans du club rhodanien réclament plus de la part des hommes de Laurent Blanc qui sont restés stoïques devant la remontrance des ultras à la fin de la rencontre. L'image des Lyonnais disputés par leurs fans énervés a fait le tour d'Europe, et pas forcément dans le bon sens. Notamment outre-Manche où la légende des Rangers Ally McCoist a été visiblement déçue par la réaction des supporters lyonnais, et de constater le pouvoir pris par les supporters, qui se permettent de juger et sanctionner les joueurs en raison de leur performance sportive décevante.

Les joueurs de l'OL comme des écoliers devant les ultras

“It sets a very dangerous precedent!” 😳🇫🇷



“I’ll fight for the fans’ right to give opinions, but a dressing down is the manager’s job.”



Ally McCoist shares why he’s not a fan of the Lyon ultras giving a speech to the team. pic.twitter.com/aPW2yyv9jG — talkSPORT (@talkSPORT) September 5, 2023

« C'est un précédent très dangereux. Je me battrai pour que les fans aient le droit de donner leur avis. Ils payent leur place et ont le droit d'être mécontents. Mais, cela va trop loin là, c'est un passage à tabac sur la voie public, c'est le travail du manager. Je comprends la frustration des supporters, mais voir les 15 joueurs écouter comme des écoliers qui se font gronder, cela n'est pas pour moi, ça n'est bon pour personne » a déclaré l'ancien attaquant écossais dans un podcast sur talkSPORT, étonné de voir cette scène se dérouler avec la prise de parole des supporters devant tout le monde. Ally McCoist, qui a comparé les joueurs à des petits écoliers, comprend totalement la frustration des Lyonnais mais n'accepte pas un tel comportement qui tourne presque en ridicule tout un club et des joueurs déjà atterrés. Alors que la fracture avec les fans est ouverte et que Laurent Blanc est sur un siège éjectable, l'OL doit absolument se reprendre lors de la prochaine journée de la Ligue 1 contre Le Havre, devant son public. Une victoire est impérative, pour ne pas risquer une implosion au sein de l'ensemble du club.