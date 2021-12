Gueule de bois et grosse déprime à l'OL !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le décollage de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas lieu, et Peter Bosz semble plus que jamais à court de solution.

L’entraineur néerlandais a vu son équipe s’incliner à la dernière seconde face à Reims (1-2) ce mercredi soir, dans un Groupama Stadium à huis clos. Un OL sans vie qui fait peine à voir, et l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam n’est pas du genre à tourner autour du pot quand cela ne va pas à ses yeux. Son constat après le match était ainsi lapidaire. « On ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Dès le début du match, on n'était pas bien. On s'est créé des occasions pendant 20-25 en première mi-temps mais on n'a pas bien joué. Quand tu regardes, c'était pas bon du tout. On joue beaucoup mieux que ça d'habitude. Et avec tout le respect que j'ai pour Reims, on doit gagner. Je n'ai pas vu une équipe qui fait des choses ensemble, on a parlé pourtant de ça avant le match… », a livré Peter Bosz, qui voit son équipe se retrouver au milieu de tableau tandis que les candidats au podium commencent à sérieusement accélérer à l’image de l’OM, de Nice ou de Rennes ces dernières semaines.

Mission rattrapage à Bordeaux

En tout cas, l’inquiétude est palpable avant le match à Bordeaux qui doit absolument servir de réveil. « Bien sûr que ça m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux. Dans le foot, seule une victoire nous aidera à oublier. Il faut aller la chercher à Bordeaux ? Mais c'est vraiment dommage car à la maison contre Reims, il faut gagner… », a pesté l’entraineur de l’OL qui semble réellement déçu par la performance de son équipe, et plus globalement par son niveau affiché depuis le début de la saison.