L'OL fort contre les faibles et faible contre les forts

L'OL s'est logiquement incliné face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ont du mal cette saison à tenir la distance face à des équipes concurrentes.

Le PSG a mis fin à la belle série lyonnaise ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Une victoire logique sur le score de 3 buts à 1. Les hommes de Pierre Sage ont encore pas mal de travail devant eux avant de pouvoir jouer les premiers rôles en championnat. Car certaines statistiques veulent dire beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. S'il y a globalement du mieux, les Gones ne sont pas à la hauteur face aux équipes de tête. Ces dernières heures, le compte X Stats Foot a en effet été l'auteur d'un post assez équivoque sur cet OL version 2024-25 : « L'OL n'a remporté que 2 de ses 9 matchs contre les équipes du top 10 actuel en Ligue 1 cette saison (4 nuls, 3 défaites) perdant chacune de ses 3 rencontres contre les clubs du top 3 (OL 0-2 Monaco, OL 2-3 OM, PSG 3-1 OL) ».

L'OL encore loin du compte

Sur sa lancée, le compte spécialisé dans les statistiques a dévoilé le nombre de points pris dans les affrontements entre les équipes du top 10 actuel en Ligue1 cette saison. Et il apparait que l'Olympique Lyonnais a pris seulement 10 points. Loin derrière le PSG (18 points) et l'OM (17 points). C'est aussi moins bien que le LOSC (13 points), Monaco (12 points) et même Auxerre (12 points). Il faudra donc faire mieux lors de la seconde partie de saison pour prétendre à plus en championnat. Mais cela ne sera pas chose aisée, les Gones devant gérer le prochain marché des transferts estival. Pour rappel, l'OL ne pourra pas recruter mais devra surtout impérativement dégraisser, sous peine d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.