L'OL fixe sa priorité absolue avant la fin du mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A moins d'un mois de la fin du mercato d'été, l'Olympique Lyonnais a désormais une cible prioritaire pour renforcer l'équipe de Pierre Sage.

Tandis qu'Alexandre Lacazette et Rayan Cherki joueront ce lundi au Groupama Stadium pour une place en finale du tournoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, Pierre Sage doit lui composer l'équipe qui commencera la saison de Ligue 1 dans un peu moins de deux semaines. Après une série de matchs amicaux, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a déjà des idées bien précises sur ce qu'il souhaite mettre en place, l'arrivée de plusieurs renforts ayant déjà permis au coach de l'OL de changer des choses par rapport à la saison passée. Cependant, il y a encore un secteur de jeu que les dirigeants lyonnais veulent impérativement renforcer d'ici à la fin de la période des transferts, c'est le milieu de terrain. Du côté de Lyon et de Pierre Sage, on est conscient que même si Thiago Almada apportera un énorme plus en janvier 2025, après ses six mois passés à Botafogo, il faut définitivement du sang neuf dès ce mois d'août.

L'OL doit désormais vendre avant de recruter

L'OL vend Mohamed El Arouch à un prix délirant ! https://t.co/aszFnZ0eXB — Foot01.com (@Foot01_com) August 4, 2024

Mais pour cela, l'OL doit réussir à vendre des joueurs sans trop tirer sur la corde du transfert vers des clubs de la planète Textor, sous peine de se faire prendre par la patrouille. « Dans le cœur du jeu, le manque de variété et de créativité saute aux yeux (....) La direction pourrait donc viser un renfort dans ce secteur. Mais elle doit déjà vendre. Maxence Caqueret, au rendement irrégulier dans cette pré-saison, est susceptible justement de quitter le Rhône au même titre que Rayan Cherki (Dortmund) et Mohamed El Arouch (Botafogo) », précisent nos confrères du Progrès à ce sujet. A John Textor de trouver une solution pour apporter ce joueur supplémentaire à Pierre Sage, mais on le sait, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a souvent des idées pour parvenir à ses fins au mercato.