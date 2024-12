L'OL exige l'annulation du carton jaune de Mikautadze

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur du seul but lyonnais lors de la défaite de dimanche soir au PSG, Georges Mikautadze a pris un avertissement lors du petit incident qui l'a opposé à Gianluigi Donnarumma. L'OL conteste cette décision.

Le week-end a été riche en polémiques liées à l'arbitrage. Et même si au Parc des Princes, la victoire parisienne ne souffre d'aucune contestation possible, une séquence a agacé les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. En effet, suite à son but qui ramenait le score à 2-1, Georges Mikautadze a pris un avertissement de la part de Benoît Bastien, tout comme le gardien de but du Paris Saint-Germain, les deux joueurs s'étant pris la tête au sujet du ballon que l'attaquant de l'OL voulait récupérer au fond des filets parisiens. Du côté des responsables de l'Olympique Lyonnais, on estime que l'arbitre s'est totalement trompé en mettant un carton jaune à l'attaquant international géorgien sur cette action. Et le club de John Textor a donc décidé d'alerter la Direction Technique de l'Arbitrage.

Comportement exécrable de Donnarumma ! Ce n'est pas normal que Mikautadze soit sanctionné d'un carton jaune alors que le gardien parisien est entièrement responsable. pic.twitter.com/58nb986Vyd — Yassine Khamadj (@footavu) December 16, 2024

Selon Hugo Guillemet, l'OL veut que Georges Mikautadze soit totalement mis hors de cause dans cette histoire. « Les dirigeants ont été interloqués, en revanche, par le carton jaune donné à Georges Mikautadze après son but, et par l'utilisation de la séquence vidéo par la LFP pour faire la promotion du match. L'OL a d'ailleurs contacté dimanche la DTA pour demander l'annulation de cet avertissement », précise le journaliste de L'Equipe. Sur la séquence, le gardien de but italien est évidemment largement impliqué dans l'embrouille, puisque c'est lui qui a tenté de retenir Mikautadze, mais ce dernier a eu un mauvais réflexe en s'avançant ensuite vers le portier italien comme pour en découdre. A voir ce que les responsables de l'arbitrage vont décider après cette demande de l'Olympique Lyonnais.