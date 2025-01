L'OL et l'OM regardent à Munich au mercato

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Marseille et Lyon pourraient bien se serrer les coudes en cette fin de mercato hivernal. Une arrivée de Rayan Cherki au Bayern Munich faciliterait celle de Mathys Tel à l’OM.

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vivent tous deux un mercato particulièrement mouvementé. Depuis la cité phocéenne, les départs ne sont pas encore très nombreux. La faute à des négociations qui prennent du temps pour faire partir des joueurs qui, en prenant la porte, libéreraient de la place pour des recrues. Côté OL, la tendance n’est pas exactement pareille. John Textor et ses hommes sont interdits de recrutement par la DNCG et doivent user de stratagèmes pour faire venir des recrues, à l’instar du prêt gratuit de Thiago Almada.

Par contre, l’homme d’affaires américain n’est pas contre vendre certains de ses joueurs s'ils peuvent lui rapporter une jolie somme d’argent. Parmi eux, Rayan Cherki, lequel attise les convoitises de nombreux cadors européens, dont le Bayern Munich. En fonçant sur le prodige lyonnais, les Bavarois pourraient débloquer un dossier complexe qu’essaye de traiter l’OM.

Cherki out, Tel in, l’OM remercie l’OL

OL : Lyon en crise, la DNCG a tout flingué https://t.co/r2vgCHlmAr — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

Selon les informations de Florian Plettenberg pour Sky Germany, le Bayern Munich fait partie de la longue liste des clubs qui suivent de près Rayan Cherki. Les Bavarois sont même prêts à bondir avant la fin du mercato hivernal pour ne pas se faire griller l’été prochain. Mais son arrivée ne pourra se faire sans le départ de Mathys Tel, lui aussi suivi par de très nombreuses écuries… dont l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne espère pouvoir remplacer Elye Wahi par la pépite du Bayern mais doit se heurter au refus des Allemands. Ces derniers ne veulent pas le laisser partir tant que les négociations avec Rayan Cherki n’auront pas abouti. En clair, l’OM et l’OL sont intimement liés à cause de ces deux dossiers, avec le Bayern Munich en clé de voute.