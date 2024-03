L'OL et Caqueret victimes d'un penalty fictif ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mené au score juste avant la pause, l'OL n'a pas mis longtemps avant de craquer en seconde période suite à un penalty accordé à Lens. Maxence Caqueret, impliqué dans l'histoire, estime que l'arbitre s'est trompé.

L'Olympique Lyonnais avait déjà pris un uppercut suite à l'ouverture du score signé Sotoca juste avant la fin de la première période, mais les joueurs de Pierre Sage n'ont pas eu l'occasion de reprendre leurs esprits dimanche soir et se sont lourdement inclinés à domicile contre Lens. En effet, suite à une main de Maxence Caqueret dans la surface, et après avoir visionné la séquence à la VAR, Jérôme Brisard a accordé un penalty au RC Lens, lequel a été converti par Elye Wahi (0-2, 53e). À partir de là, la messe était dite et jamais le club rhodanien n'a semblé en mesure de renverser la situation. Revenant sur cette séquence ayant abouti au penalty, Maxence Caqueret, qui n'est pas apparu sous son meilleur jour face à Lens, a remis en cause la version de l'arbitre avec un argument majeur.

L'OL sanctionné à tort d'un penalty ?

.

𝗨𝗻 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 !



Quand c'est bien, il faut le dire.

Jérôme Brisard a été bon ce soir, le VAR aussi.

Quand les deux sont bons, on a un arbitrage au niveau, et personne de frustré ou d'énervé.@RCLens #rclens pic.twitter.com/uFNGEaSCrg — Racing ⭐️⭐️ (@Racing7862_) March 3, 2024

Le joueur formé à l'OL estime en effet que le ballon a touché sa poitrine et a été détourné vers sa main, ce qui, selon lui, aurait dû être pris en compte par Jérôme Brisard. « Honnêtement, je suis assez mitigé sur cette décision parce que je pense toucher le ballon de la poitrine dans un premier temps, et après, il touche ma main. L’arbitre n’était pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir. Après, c'est derrière nous maintenant. Le penalty a été sifflé, il a été marqué malheureusement. Mais je pense que la décision de l’arbitre aurait pu nous être favorable aussi », a confié le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui ne crie pas au scandale, mais estime que l'arbitre n'a pas tenu compte de ses arguments qu'il estime légitimes.