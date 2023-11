L'OL entame sa révolution, cette piste est validée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Bon dernier de Ligue 1, l'OL inquiète plus que jamais ses fans. Le prochain mercato hivernal pourrait néanmoins permettre de faire des ajustements salvateurs.

L'OL est retombé dans ses travers ce dimanche soir en Ligue 1 en s'inclinant face au LOSC au Groupama Stadium. Dernier du championnat au soir de la 13e journée, le club rhodanien devra en plus faire face à un calendrier infernal, avec notamment deux prochains déplacements à Lens et Marseille. Pour ne rien arranger, un rendez-vous décisif face à la DNCG aura lieu ce mardi. Dans ce contexte vraiment difficile, l'OL va devoir aussi préparer son avenir proche. Cela passera par des décisions fortes lors du marché des transferts hivernal. Parmi les joueurs qui intéressent beaucoup la direction lyonnaise : Baptiste Santamaria.

Santamaria, l'OL ne rigole pas

Selon les informations de Foot Mercato, le milieu du Stade Rennais est bien une priorité pour l'OL. Le joueur avait d'ailleurs déjà été approché par Lyon en toute fin de mercato estival, sans succès face à des Bretons qui n'étaient pas vendeurs. Mais la situation a changé et Santamaria est barré par la concurrence depuis quelques semaines. Le média précise que cette piste n'est pas initiée par Fabio Grosso mais bien plutôt par Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Car il apparait de plus en plus clair que les Gones commencent à prendre des décisions en faisant fi de la présence de Fabio Grosso, dont l'avenir est plus que jamais incertain. En fin de contrat en juin 2025, Baptiste Santamaria est estimé à 12 millions d'euros mais Rennes pourrait lâcher pour moins que ça au vu de son temps de jeu. L'OL devrait de son côté en savoir plus sur ses capacités financières après la journée de mardi.