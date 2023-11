OL ‍: La DNCG furieuse du cirque à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que l'Olympique Lyonnais va passer devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Et les choses seront tendues pour le club de John Textor.

Absent dimanche soir au Groupama Stadium où son siège était libre, le propriétaire de l'OL va débarquer en France, car John Textor est attendu mardi en début d'après-midi dans les bureaux parisiens de la DNCG. Pour ce rendez-vous qui semble être celui de la dernière chance si Lyon veut avoir les mains libres au prochain mercato de janvier 2024, l'Américain sera accompagné de Thierry Sauvage, qui devrait ensuite quitter ses fonctions de directeur général de l'Olympique Lyonnais. Quid de Santiago Cucci, qui représentait le club rhodanien lors des derniers rendez-vous avec les gendarmes financiers du football ? Et bien RMC révèle que le président exécutif a d'ores et déjà quitté des fonctions, qu'il n'aura occupées que cinq mois. Cela pourrait d'ailleurs être un point négatif pour John Textor.

Même si les responsables de la DNCG ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion de l'Olympique Lyonnais, il est clair que le chantier à ciel ouvert qu'est le club de John Textor, que certains comparent à un cirque, peut inquiéter un organisme qui privilégie la rigueur et la stabilité. Pourtant, il est évident que l'OL va devoir recruter des joueurs au prochain mercato, et sans le feu vert de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, cela sera strictement impossible, sauf à faire des opérations tordues comme cela a été le cas avec Ernest Nuamah, vendu par le FC Nordsjaelland à Molenbeek, club d'Eagle Football, qui l'a ensuite prêté à Lyon. Un tour de magie qui a été moyennement du goût de la DNCG. Mais, à quelques heures de ce rendez-vous, du côté de l'Olympique Lyonnais on se veut optimiste, comme cela avait été le cas lors des récents passages qui ont néanmoins tourné au fiasco.

L'OL a vendu pour 100ME de joueurs

Cet optimisme tient au fait que Bradley Barcola, Castello Lukeba et Romain Faivre ont été transférés et ont rapporté près de 100 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. De même, l'OL sort toujours la carte de la vente « imminente », mais qui l'est depuis plusieurs mois, d'OL Reign, l'équipe féminine qui évolue dans le championnat nord-américain. Cette cession pourrait rapporter 50 millions d'euros à Lyon, mais cet argument avait déjà été évoqué cet été, sans que cela empêche la DNCG de sanctionner l'OL. Les gendarmes financiers du football ne feront aucun cadeau à John Textor, même si voir Lyon basculer en Ligue 2 avec le risque d'une faillite totale n'est pas non plus dans l'intérêt du football français.