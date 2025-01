L’OL dévoile son grand rêve pour 2025

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le retour en Coupe d'Europe ne suffit pas au bonheur des Lyonnais cette saison. Pour 2025, l'OL rêve en grand et ne s'en cache pas.

Pas de reprise avec la Coupe de France cette année, ce sera donc la Ligue 1 au programme de l’Olympique Lyonnais. Un match à domicile face à une équipe de Montpellier qui ne met plus un pied devant l’autre, il y a pire comme lancement même s’il est interdit de se relâcher pour la formation de Pierre Sage ce samedi soir. Cette dernière a en effet de grandes ambition pour l’année 2025, et il ne fait aucun mystère que le podium, voire l’une des quatre premières places, est dans le viseur. L’OL se veut donc prudent avec cette reprise contre la lanterne rouge de Ligue 1. « Montpellier est dans une situation difficile, il doit repartir avec beaucoup d’intentions pour relever le challenge du maintien. On sait de quoi on parle pour l’avoir vécu, et on sait aussi que tout est possible », explique l’entraineur des Gones avant la rencontre de ce samedi soir.

Après huit jours de coupure bienvenus étant donné le rythme soutenu de ce début de saison avec le retour de la Coupe d’Europe, l’OL vise désormais encore plus haut. Selon Le Progrès, le grand objectif des Lyonnais est le podium, et surtout les retrouvailles avec la Ligue des Champions pour remettre la formation rhodanienne à sa place. Un sentiment partagé par Georges Mikautadze. « On veut tout donner pour retrouver la Ligue des Champions. Il reste encore beaucoup de matchs pour pouvoir revenir sur le trio de tête et atteindre nos objectifs », annonce l’attaquant géorgien, qui a bien fait comprendre qu’il faudrait compter sur lui en 2025, écartant par la même occasion les rumeurs sur un éventuel transfert alors qu’il est arrivé l’été dernier. Et au moment où il trouve ses marques à l’OL, l’ancien buteur du FC Metz et de l’Ajax Amsterdam ne compte pas partir.