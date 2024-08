L’OL dans le rouge, Textor va se refaire à Everton

Pendant que l’Olympique Lyonnais rencontre des problèmes financiers, son propriétaire a décidé d’investir ailleurs. L’Américain John Textor a entamé des négociations exclusives pour le rachat d’Everton. Une opération qui nécessite le sacrifice de ses parts à Crystal Palace.

John Textor a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions ? Rien n’est moins sûr après la révélation du journal L’Equipe ce jeudi. Malgré l’accord conclu pour le transfert de l’attaquant Georges Mikautadze, l’Olympique Lyonnais n’a pas effectué le premier versement de 8 millions d’euros attendu le 1er août. Metz n’a reçu que 3 millions d’euros avec 10 jours de retard, d’où la plainte des Messins auprès de la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel.

🚨 EXCL: John Textor has entered period of exclusivity to pursue Everton takeover. American businessman recently signed agreements with Farhad Moshiri + #EFC but completing deal depends on factors including sale of Crystal Palace stake @TheAthleticFC #CPFC https://t.co/m0cfp0hjOa