L'OL contacte Isco pour finir fort son mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a plus que 72 heures pour finaliser son mercato d'hiver. Même si plusieurs renforts sont attendus au Groupama Stadium, l'OL pourrait frapper fort pour finir ses emplettes.

La cellule recrutement de l’OL, dirigé par Bruno Cheyrou, ne va pas beaucoup dormir d’ici mardi minuit, puisque Laurent Blanc attend encore des renforts avant la clôture du marché des transferts. Plusieurs signatures sont d’ores et déjà annoncées, mais ce dimanche, Esteban Ortega, journaliste pour La Gazzetta Express, affirme que Jean-Michel Aulas et John Textor pourraient frapper un grand coup, même si c’est surtout symbolique. En effet, l’Olympique Lyonnais aurait contacté les représentants d’Isco, laissé libre l’été dernier par le Real Madrid, et qui vient également d’être libéré par le FC Séville où il s’était engagé le 7 août 2022. Le milieu de terrain international espagnol, âgé de 30 ans, ne s’est pas imposé en Andalousie, et d’un commun accord son contrat a été résilié.

Isco à Lyon, attention danger

Afin d’aboutir à un accord, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais auraient demandé à Isco de revoir ses ambitions salariales à la baisse, le club rhodanien n’ayant pas l’intention d’offrir à celui qui a porté 38 fois le maillot de l’équipe d’Espagne un salaire colossal. Comme le rappelle Esteban Ortega, le nom d’Isco était évoqué ces derniers jours en Bundesliga, et plus précisément à l’Union Berlin, mais l’entrée en lice de l’OL dans ce dossier pourrait totalement rebattre les cartes. Reste à savoir si Lyon ira au bout dans ce dossier, sachant que le cas Jérôme Boateng a démontré qu’il fallait parfois dire non à un nom ronflant, surtout quand un joueur est laissé libre par le club où il a brillé. Cependant, avec un palmarès incroyable (Cinq victoires en Ligue des champions, quatre victoires dans le mondial des clubs, trois titres nationaux en Espagne), Isco a tout de même un pedigree susceptible de faire rêver.