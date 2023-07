L'OL bloqué 3 ans, c'est l'addition laissée par Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère en fin de saison, lorsque John Textor a brutalement viré Jean-Michel Aulas. L'homme d'affaires américain a des idées très arrêtées sur le mercato, mais un agent qui connaît bien le club pense que l'OL a encore besoin de temps pour digérer les erreurs.

Jean-Michel Aulas avait ses habitudes, mais le président de l’Olympique Lyonnais a reconnu avoir dérogé à ses règles lorsqu’il a décidé de limoger Bruno Génésio en juin 2019 à la demande des supporters. Sportivement, la suite a été très compliquée pour le club rhodanien, même si Rudi Garcia, lui aussi pris en grippe par le public, a mené son équipe dans le dernier carré de la Ligue des champions. Agent très proche de l’OL, Frédéric Guerra estime que l’ancien propriétaire de Lyon a commis des erreurs, et que l’Olympique Lyonnais a tout de même perdu des éléments très précieux dans son organigramme. Alors, après la révolution qui vient de se produire à la tête des septuples champions de France, il demande un peu de temps avant que l’OL ne redevienne une place forte du football hexagonal.

L'OL a multiplié les erreurs

Hâte de lancer cette nouvelle saison🔴🔵



⏳ Rendez-vous jeudi pour la reprise de nos joueurs ⚽ pic.twitter.com/VmxnW4Jwjv — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2023

Se confiant au quotidien Le Progrès, Frédéric Guerra a expliqué pourquoi le public du Groupama Stadium doit faire preuve de patience, et il n’a ménagé personne dans son analyse. « Jean-Michel Aulas a cédé aux réseaux sociaux en sacrifiant Genesio, et cela a été très mauvais pour l’identité du club. Avec Juninho ça aurait pu marcher, mais l’OL avait fait partir Maurice, qui tenait la baraque. D’autres personnes de valeurs sont parties. S’il y a moins de moyens, il faut des hommes qui connaissent le club et qui ont un réseau, sinon c’est compliqué. L’académie a perdu son niveau. D’autres grands clubs, OM, Bordeaux, ASSE ont eu des difficultés quand le président emblématique est parti. Le public lyonnais est versatile parce que le club dans son discours a fait en sorte qu’il soit comme ça. Monsieur Textor arrive, mais je vois 3 ans avant que le club ne rebondisse », prévient celui qui est l’agent de Maxime Gonalons ou bien encore Warmed Omari, pour ne citer qu’eux.