L'OL attendra, Thiago Almada est cash

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Considéré comme l’un des plus grands talents du football argentin, Thiago Almada a quitté Atlanta pour rejoindre Botafogo. Une étape avant de prendre la direction de l’OL lors du prochain mercato hivernal.

Convaincu par le potentiel du joueur, John Textor a envoyé 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Thiago Almada. Dans un premier temps, le meneur de jeu argentin de 23 ans va évoluer à Botafogo, avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato hivernal. Présenté aux médias brésiliens, Thiago Almada a fait part de son immense motivation à l’heure de relever le défi de Botafogo. Mais alors qu’une question lui a été posée sur son avenir et sur sa future arrivée du côté de l’OL, le natif de Buenos Aires a préféré botter en touche.

A date, sa seule et unique préoccupation est de réussir son adaptation à Botafogo et il ne souhaite pas -encore- évoquer la suite avec un transfert d’ores et déjà planifié à l’OL, un autre club de la galaxie Eagle Football dirigée par John Textor. « J'ai signé un contrat de cinq ans avec Botafogo, je pense à 100% à Botafogo. L'avenir, on verra plus tard. Je veux d'abord me consacrer à 100% sur Botafogo, essayer de remporter un titre et ensuite voir ce qui se passera dans le futur. J’ai aimé le projet qu'ils m'ont présenté, les attentes sont très bonnes, très élevées. Je n'ai jamais hésité à venir ici, je pense que le championnat brésilien est très bon, l'un des meilleurs. Je suis venu ici pour continuer à grandir » a commenté Thiago Almada, auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 2023-2024 sous les couleurs d’Atlanta en Major League Soccer.

Thiago Almada est focalisé sur Botafogo

Du côté de l’Olympique Lyonnais, nul doute que les dirigeants mais aussi les supporters auront un oeil sur les performances de Thiago Almada du côté de Botafogo. Avec l’espoir que le jeune crack argentin confirme le potentiel et les attentes placées en lui au Brésil avant de prendre la direction de l’OL en janvier prochain. Ce transfert prouve en tout cas les ambitions élevées de John Textor, à qui il est parfois reproché les sommes investies comme sur Moussa Niakhaté (recruté 30 ME en provenance de Nottingham Forest), mais qui prouve son engagement à l'OL et dans la galaxie Eagle Football avec des transferts qui suscitent une réelle curiosité.