L'OL arrive en Coupe de France, son adversaire déprime

Par Quentin Mallet

Comme souvent, quand un petit club reçoit un très gros morceau de Ligue 1, la parenthèse est enchantée. C’est pas forcément le cas de l’Entente Feignies-Aulnoye qui s’apprête à vivre un grand moment face à l’Olympique Lyonnais.

Au moment de découvrir le calendrier de sa saison à venir, l’Entente Feignies-Aulnoye ne s’attendait probablement pas à recevoir une équipe aussi importante. Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, le pensionnaire de National 2 recevra à Valenciennes l’Olympique Lyonnais. Pour leur entrée en lice, les Gones ont eu la main chanceuse et ont tiré une équipe de quatrième division. Parce que les gros ne sont jamais à l’abri d’une mauvaise surprise, l’Entente Feignies-Aulnoye entend bien profiter à fond de ce match. Sans pour autant oublier sa situation délicate en championnat.

« Notre pain quotidien reste le championnat »

Yvan Le Mée atomise ce duo qui a tué l'OL https://t.co/sftXWBA3hl — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

« Notre pain quotidien reste le championnat. Là, c’est une très belle parenthèse avec Lyon qui arrive. Il y a un contexte à mettre en perspective. On vient de perdre un match important, on a fait match nul à domicile la semaine d’avant et avant la qualification en 32es on avait aussi perdu. Il y a la Coupe de France qui arrive avec un très beau match à jouer contre l’OL, mais il y a la situation en championnat qui fait qu’on ne peut pas être non plus hyper euphoriques », a préféré tempérer Thomas de Parmentier, milieu de terrain de l’Entente Feignies-Aulnoye, à L'Observateur.

Le club nordiste occupe actuellement la 8e place du classement de son groupe et est plus proche de la zone de relégation que les équipes qui luttent pour la montée. Le match face à l’Olympique Lyonnais, si enchantée soit la parenthèse, ne sera pas une partie de plaisir. Malgré leur récente défaite au Parc des Princes face au PSG (3-1), les Gones sont une excellente dynamique. Mais la magie de la Coupe de France sait toujours faire de l’effet. En attendant, rendez-vous samedi 21 décembre à 18h.