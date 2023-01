L'OL accepte une offre dérisoire pour Dembélé !

L'OL sera l'un des acteurs majeurs de cette fin de mercato hivernal. Moussa Dembélé pourrait bien quitter le navire plus tôt que prévu.

A l'OL, la grande braderie a commencé. Cet hiver, nombreux sont les joueurs à être partis. C'est le cas de Malo Gusto (Chelsea mais qui restera jusqu'à la fin de la saison en prêt), Tetê (Leicester), Romain Faivre (Lorient) ou encore de Karl Toko-Ekambi (Rennes). Et un autre joueur au gros salaire pourrait lui aussi quitter le navire dans les prochaines heures. En effet, Moussa Dembélé ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien du Celtic vient de recevoir une offre d'un club de Premier League : Southampton.

Southampton’s bid for Lyon striker Moussa Dembele is believed to be in the region of £3million, & has been accepted — it is now down to the player.



[Football Scotland] pic.twitter.com/C4odRcTZym