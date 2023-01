OL : Laurent Blanc exige la fin immédiate du mercato d'hiver

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal part dans tous les sens à l’OL et ce n’est pas vraiment pour ravir l’entraîneur en place, Laurent Blanc.

Les dernières heures du mercato vont être bouillantes à l’Olympique Lyonnais, qui s’est séparé de Toko-Ekambi, de Faivre ou encore de Tetê et qui a bien l’intention de recruter pour compenser les départs dans le secteur offensif. Le club rhodanien est par ailleurs attaqué sur Rayan Cherki, courtisé par le PSG et qui pourrait faire l’objet d’un transfert, à l’instar de Malo Gusto, qui a d’ores et déjà signé à Chelsea mais qui est prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OL. Pour l’entraîneur en place Laurent Blanc, difficile d’y voir clair et de savoir sur qui compter pour la suite de la saison. Après la victoire de son équipe sur la pelouse d’Ajaccio dimanche après-midi lors de la 20e journée de Ligue 1, l’ex-entraîneur du PSG et de l’Equipe de France a évoqué cette période si particulière. Et il est clair que Laurent Blanc n’est pas fan du mercato hivernal, qu’il aimerait purement et simplement supprimer de manière définitive.

Laurent Blanc n'en peut plus du mercato d'hiver

« Vivement qu’il se termine ce mercato d’hiver… On en a discuté avec d’autres entraîneurs, on est tous d’accord. Sincèrement, le mercato dure un mois et tout se passe dans les trois derniers jours. C’est la course au prêt, tu ne prépares pas le match dans les meilleures conditions parce que ton joueur, il ne sait pas s’il va être prêté, vendu, s’il est là, s’il n’est pas là… Tu l’amènes à ton match, tu ne l’amènes pas… Je trouve que c’est moyen. Ma demande ? Qu’il n’y ait pas de mercato hivernal ou alors faire en sorte dans un mois de la saison, en janvier par exemple, de permettre aux clubs de prendre un ou deux joueurs au maximum. Mais là, c’est la course aux clubs qui ont les moyens. C’est comme ça, il faut s’y adapter. Mais sportivement, ce n’est pas la meilleure façon de préparer des matchs » a lancé Laurent Blanc, véritablement rincé par le mercato hivernal à rebondissements que lui réserve John Textor et Jean-Michel Aulas en ce mois de janvier. Et qui a très hâte que cela se termine.