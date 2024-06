L'OL abandonne Mikautadze, on connaît la raison

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'un bel Euro avec la Géorgie, Georges Mikautadze n'a pas encore décidé où il jouera la saison prochaine. Mais le natif de Lyon ne rejoindra pas l'OL.

Annoncé comme ayant trouvé un accord avec l'AS Monaco il y a deux semaines, celui que l'on surnomme le Roi Georges n'a finalement rien signé avec le club de la Principauté. Une situation qui convient parfaitement au buteur de Metz et au club lorrain qui voit le prix de son attaquant grimper de jour en jour. Il est vrai que si les performances de Georges Mikautadze avaient un certain retentissement en France, c'était un peu moins le cas en dehors. Mais l'Euro a changé la situation, et le joueur de 23 ans, qui avait indiqué vouloir jouer en Ligue 1 veut prendre son temps. Cependant, L'Equipe le confirme ce mercredi, les chances de voir le joueur né à Lyon rejoindre l'effectif de Pierre Sage sont désormais nulles. Non pas que Mikautadze ne veuille pas venir à l'OL, mais c'est l'Olympique Lyonnais qui a renoncé à le faire venir.

Mikautadze ou Lacazette, l'OL a tranché

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Le quotidien sportif explique que pour John Textor, c'était soit conserver Alexandre Lacazette, soit faire venir Georges Mikautadze lors de ce mercato estival 2024. Et comme le Général a décidé, pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais, de rester à l'OL et de renoncer aux sirènes saoudiennes, alors le Roi Georges ne signera pas avec le club de sa ville, ce qui va évidemment décevoir ceux qui pensent que le buteur géorgien est clairement un joueur capable d'apporter un vrai plus. Cependant, l'attaquant du FC Metz ne devrait pas quitter la Ligue 1, puisque après Lyon et Monaco, c'est dorénavant du côté du RC Lens que son nom circule avec insistance. Les Sang et Or se seraient rapprochés de l'entourage du joueur et du club messin afin d'essayer d'aboutir à un accord rapide. Dans cette opération, comme dans de nombreuses autres, le club de L1 attend que le dossier des droits TV soit débloqué pour se lâcher un peu.