L’OL a un accord secret avec le futur club de Cherki

Par Corentin Facy

L’avenir de Rayan Cherki est au coeur des discussions à l’OL ces dernières semaines et pourtant, il existe une vraie chance de voir l’international espoirs français rester à Lyon durant ce mercato hivernal.

Ecarté du groupe professionnel l’été dernier avant de prolonger son contrat jusqu’en 2026, Rayan Cherki a conclu un accord avec l’Olympique Lyonnais pour quitter le club rhodanien en cas de proposition à hauteur de 22 millions d’euros le concernant. Si un club offre cette somme d’argent à l’OL, ce sera donc à Rayan Cherki de choisir s’il veut partir ou non. Cette information a fait l’effet d’une bombe car on le sait, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques est suivi par de nombreux clubs. Liverpool, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich suivent avec attention Rayan Cherki. Mais pour Christian Falk, spécialiste du mercato allemand et qui s’est confié au sujet du meneur de jeu lyonnais pour CaughtOffside, il existe une vraie chance de voir Cherki signer au Bayern… l’été prochain.

Une excellente nouvelle pour Lyon, qui pourrait donc profiter du génie de son meneur de jeu pour la seconde partie de saison. « Le Bayern a coché le nom de Cherki sur une short-list très restreinte. Le club bavarois est vraiment intéressé par le joueur » a d’abord expliqué le spécialiste du mercato au média britannique avant de poursuivre. « Lyon est prêt à le vendre cet hiver pour 22 millions d’euros, mais le Bayern ne veut pas conclure ce transfert au mois de janvier. Cherki est une piste du club bavarois uniquement pour l’été prochain » a-t-il poursuivi, puis de conclure.

Cherki au Bayern... l'été prochain ?

« L’OL et le Bayern entretiennent de très bonnes relations parce que Michael Gerlinger, qui a travaillé à Munich pendant 18 ans, est désormais le directeur mondial du football du groupe Eagle ». Autrement dit, l’OL et le Bayern n’auront aucun mal à s’arranger et dans le dossier Rayan Cherki, un transfert l’été prochain serait bénéfique à tout le monde. A Lyon, qui garderait son joueur pendant six mois de plus et à Munich, qui explore d’autres pistes plus urgentes cet hiver comme celle menant à Nkunku et qui reviendra à la charge plus tard pour Cherki. Un accord gagnant-gagnant qui reste toutefois sous la menace des potentiels intérêts d’autres clubs pour le milieu de terrain de l’OL.