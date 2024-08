L’OL a déniché un monstre brésilien

Dans : OL.

Nouveau titulaire dans la cage de l’Olympique Lyonnais, Lucas Perri suscite une attente auprès des supporters rhodaniens, alors que se profile le premier match de Championnat de la saison à Rennes.

Nouvelle saison, nouvelles ambitions. Après une saison mouvementée l’an dernier finalement terminée dans le top 6, l’Olympique Lyonnais espère terminer plus haut cette saison. Pour cela, Pierre Sage a décidé de changer de gardien titulaire. En effet, Anthony Lopes n’est plus le numéro 1 pour la première fois depuis plus de dix ans, et c’est Lucas Perri, gardien brésilien de 26 ans, qui aura pour mission de faire en sorte que l’OL fasse partie des meilleures défenses de Ligue 1. La transition a déjà commencé en fin de saison dernière lorsque Perri a été préféré à Lopes lors de la finale de la Coupe de France perdue à Lille contre le Paris Saint-Germain, ce qui marquait la première pierre de la fin de cycle du dernier rempart portugais à ce poste chez les Gones. Champion du Monde 1994 avec la Seleçao, Claudio Taffarel se réjouit de ce choix.

Pour Taffarel, Perri a le niveau pour jouer avec le Brésil

«Lucas maîtrise cette longue passe plus rapide, avec un ballon qui ne monte pas beaucoup, et ça permet des attaques éclair», juge la légende Claudio Taffarel à propos de Perri.



Dans une interview pour l’Equipe, l’ancien gardien de but a affirmé tout le bien qu’il pense de Perri et estime qu’il a le niveau pour être convoqué avec l’équipe nationale brésilienne, lui qui n’a pour l’instant honoré des sélections qu’avec les jeunes (U20 et U3) : « Je suis très heureux qu'il ait cette opportunité de débuter enfin à Lyon, c'est un gardien avec un gros potentiel et il aura la possibilité d'être rappelé en Seleção. Je pense qu'il va lui falloir un certain temps pour s'adapter au jeu français. Par exemple, au Brésil, les coups de pied arrêtés ne sont pas aussi bien exécutés qu'ici en Europe. Il va devoir gérer les blocks qui l'empêchent de bouger, c'est difficile, il va progresser.» Les supporters lyonnais auront tout le temps d’apprécier le talent de leur nouveau gardien dès le début du championnat puisque l’OL retrouve le Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais en clôture de la première journée. Un clin d'œil du destin, puisque c’est sur cette même pelouse que les Gones avaient remporté leur première rencontre de Ligue 1 la saison passée.