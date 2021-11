Juninho quittera Lyon en fin de saison, c'est le choc !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho a annoncé sur RMC qu'il était décidé à quitter l'OL en fin de saison comme il l'avait prévu dès son retour en France.

C’est un véritable séisme qui est intervenu ce mercredi soir du côté de Lyon, et personne ne l’avait réellement vu venir, même si à priori cela n’est pas une surprise pour Jean-Michel Aulas. En effet, invité de RMC, Juninho a annoncé qu’il avait décidé de respecter ce qu’il avait annoncé au président de l’OL lorsqu’il a rejoint le club en 2019, il fera ses valises en juin prochain et quittera ses fonctions de directeur sportif. Pour le Brésilien, les choses sont très claires, il souhaite devenir entraîneur et il souhaite donc passer ses diplômes pour entraîner en Europe, ou même aller ailleurs où il n’en aura pas besoin tout de suite. Et c’est évident, l’ancienne star de l’OL est réellement convaincue que son avenir passe par un départ de Lyon afin de se lancer un autre challenge.

Juninho : “J’espère bien finir la saison. Et à la fin de saison, normalement c’est fini. J’ai envie de me reposer un peu.”



TU VAS OÙ ?????? RESTES LA pic.twitter.com/7zGjnL3eyo — ActuGones (@ActuGones) November 17, 2021

Avouant que son rôle à l’Olympique Lyonnais n’était pas de tout repos, Juninho souhaite prendre du recul en fin de saison avant de rebondir ailleurs avec une autre fonction. « Lorsque je suis revenu j'avais dit trois ans et j'espère bien finir la saison, mais à la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus (…) J’aime le foot, l'entraînement, la tactique, j'aime discuter. Mais comme je n'ai pas de diplôme d'entraîneur aujourd'hui, je n'ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays. Avec Peter Bosz, j'apprends beaucoup de choses. Mais dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer. Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans : pourquoi n'ai-je pas essayé ? J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas d'essayer », a confié, Juninho conscient que cette annonce va faire du bruit du côté de la capitale des Gaules.