Juninho appelé en urgence pour sauver l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu lors des deux premières journées de Ligue 1, l’OL traverse une période compliquée et la gestion très floue de John Textor durant ce mercato n’aide pas les supporters du club à y voir très clair.

Au début de l’été, tous les espoirs étaient permis à l’Olympique Lyonnais, où les supporters se voyaient surfer sur la belle deuxième partie de saison dernière, conclue à la 6e place du classement synonyme de qualification en Europa League. Le début du mercato était lui aussi prometteur avec les signatures de Moussa Niakhaté et de Georges Mikautadze. Malheureusement pour les supporters de l’OL, la suite a été plus laborieuse avec une situation de stand-by total sur le marché des transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs, et deux défaites pour démarrer la saison, à Rennes puis contre Monaco.

OL : Pierre Sage viré le 22 septembre ? https://t.co/h0U2MYjVpO — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2024

Dans ce contexte, le propriétaire du club John Textor est de plus en plus fortement critiqué pour sa gestion totalement floue du mercato, et l’entraîneur Pierre Sage commence lui aussi à subir des critiques de plus en plus nombreuses. En cette période de turbulences, un homme ferait le plus grand bien à l’OL selon Tom Ford, influenceur lyonnais suivi par près de 5.000 supporters sur les réseaux sociaux : Juninho. « Je veux juste cet homme pour accompagner Sage. Je veux rien savoir. Besoin de rigueur, de discipline dans ce club » a publié Tom Ford, avec une photo de l’ancien joueur et directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.

La communauté lyonnaise réclame Juninho

Un message plein de nostalgie qui a provoqué de multiples réactions sur X. « Ce n’est pas possible Tom et tu le sais. Il faudrait lui laisser les pleins pouvoirs et avec le caractère des uns et des autres (dans la direction) ce serait ingérable malheureusement », « Tom tu sais que c’est impossible, Juni a sa vie au Brésil hélas, mais par contre, ça ferait du bien oui, peut être que les joueurs seraient plus assidus », « Pour une fois je suis pleinement d'accord, beaucoup l'ont critiqué ect, au final le constat est limpide les meilleurs joueurs et les meilleurs états d'esprit qu'on ai eu c'est quand il était là, tout simplement » ou encore « Il reviendra jamais à Textor. Juninho est honnête et intègre il peut à ce jour pas trouver sa place dans cette OL avec Textor » peut-on lire sur X, où tous les supporters lyonnais se rejoignent avec un constat similaire. Le retour de Juninho serait la meilleure des nouvelles pour l’Olympique Lyonnais… mais il est malheureusement impossible en l’état.