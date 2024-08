Jorge Sampaoli à l'OL, la folle rumeur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage pourrait sentir la pression monter dans les prochains jours. Surtout que Jorge Sampaoli se balade à Lyon ces derniers jours.

Les mauvais souvenirs remontent à l’Olympique Lyonnais, où les deux défaites de ce début de saison rappellent forcément le début du précédent exercice. Les Rhodaniens n’avaient jamais pu décoller, s’engluant dans les bas-fonds de la Ligue 1 avant de remonter la pente tardivement mais de manière spectaculaire pour aller chercher une place européenne. Malgré la fin heureuse, aucun supporter lyonnais n’a envie de vivre une telle humiliation que d’annoncer que le maintien est l’objectif alors que l’idée était d’aller jouer le podium, et pourquoi pas de titiller le PSG et l’OM pour les premières places. Mais après la déroute à Rennes, rien n’a été réglé contre Monaco, avec toujours une animation offensive insipide, et une défense pas vraiment rassurante depuis que Jake O’Brien est parti.

Sampaoli présent plusieurs jours à Lyon !

La pression risque de monter rapidement sur Pierre Sage, car John Textor est un propriétaire à l’américaine qui ne perd pas de temps en explication quand l’urgence se fait sentir, et est désormais habituer à faire valser ses coachs. Il suffit de voir ce qu’il s’est passé à Botafogo l’an dernier pour se rendre compte que les techniciens se succédaient quand les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Présent justement à Rio de Janeiro dans la semaine pour la signature de Mohamed El Arouch notamment, Textor était à Lyon ce samedi pour le match face à Monaco. Il s’y est fait plutôt discret avec aucune prise de parole publique ni de photos spectaculaires.

Dans les tribunes, il se trouvait en revanche non loin d’un certain Jorge Sampaoli, ancien entraineur de l’OM et de la sélection argentine, et qui se trouve actuellement sans club. Le technicien argentin a passé quelques jours à Lyon, révèle Olympique et Lyonnais, sans pouvoir savoir s’il a rencontré David Friio ou des membres de l’OL pendant cette période. Néanmoins, la rumeur fait clairement monter la pression, car même s’il apprécie le bon vin et la bonne chair, Jorge Sampaoli n’est peut-être pas resté plusieurs jours à Lyon, avec un match de football en tribunes en prime, uniquement pour le tourisme. Surtout que l’ancien coach de l’OM est un nom qui a déjà été murmuré par le passé à Lyon, lors du précédent exercice quand les techniciens valsaient également dans le Rhône. Après Marseille, le Sud-Américain révélé avec la sélection du Chili a entrainé Séville et le Flamengo, mais se retrouve sans club depuis désormais bientôt un an.