John Textor a un nouveau projet pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a décidé de vendre un nouveau bijou de famille puisqu'il est parti pour céder à Michelle Kang, la patronne de l'OL féminin, le complexe de Meyzieu où se situe l'académie.

Il devrait y avoir du mouvement dans l’air dans les prochaines semaines à Lyon, et cela ne concerne pas uniquement le mercato. Il s’agit du domaine de l’immobilier des infrastructures. Ce dimanche soir, L’Equipe révèle que John Textor envisage de laisser le complexe de Meyzieu où se trouve le centre de formation de l’OL, à Michelle Kang. La patronne de l’OL féminin récupérerait ce lieu pour y construire le futur stade de l’équipe rhodanienne, sachant que cette dernière n’a pas une enceinte de taille moyenne capable d’accueillir ses matchs, de championnat comme de Ligue des Champions. Dans cette transaction, Michelle Kang récupérait donc les locaux et le bail de l’Académie, contre une somme de 20 millions d’euros.

Quid de l'académie de l'OL ?

Depuis 2011 au centre de formation jusqu’en 2025… Merci pour tout, Maxence ❤️💙 pic.twitter.com/PHE50SUAmO — Olympique Lyonnais (@OL) January 12, 2025

La question cruciale reste ensuite de savoir où ira l’école de football et le centre de formation. John Textor envisage de construire de nouveaux équipements, plus proche du Groupama Stadium, toujours à Décines. Mais L’Equipe laisse aussi entendre que le propriétaire américain s’intéresse surtout à l’équipe professionnelle de l’OL, et beaucoup moins au centre de formation et à l’école de football. Les choses pourraient aller très vite, car en cas de vente des locaux et du bail, Michelle Kang pourrait investir les lieux dès la saison prochaine, ce qui laisse tout de même la question du centre de formation avec un besoin rapide de réponse.