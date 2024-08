JO ‍: L’Argentine battue, Lacazette a hâte de revenir à Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre l’Argentine (1-0) en quarts de finale des Jeux Olympiques, Alexandre Lacazette s’est montré enthousiaste. L’attaquant de l’équipe de France rêve de médaille d’or et compte sur le soutien du Groupama Stadium pour passer l’obstacle égyptien lundi soir.

Les joueurs de l’équipe de France olympique n’ont pas la mémoire courte. Avant d’affronter l’Argentine en quarts de finale vendredi, tous se souvenaient du chant raciste repris par les Argentins après leur titre remporté en Copa América en juillet dernier. Ce nouveau dérapage a représenté une source de motivation supplémentaire pour les Bleus. Aucun d’entre eux n’avait souhaité en parler avant la rencontre. Mais une fois la qualification en poche, le capitaine Alexandre Lacazette a vidé son sac.

« Avec tout ce qu’ils ont pu dire ces dernières semaines, on a notre victoire sur le terrain et en dehors, a savouré l’attaquant de l’Olympique Lyonnais en zone mixte. On est concentré sur le match mais malgré tout, on sait ce qui a été dit. Je trouve ça dommage, en 2024, mais on va faire confiance à la FIFA. Cela donnait une motivation supplémentaire mais on veut surtout gagner cette médaille pour nous et pour la France. C’était un match de dingue, ça fait partie de l’aventure et on s’en souviendra longtemps. »

L'appel de Lacazette aux Lyonnais

Le souvenir sera forcément plus beau si l’équipe de France ramène la médaille d’or à la maison. Cela passera par une victoire en demi-finales contre l’Egypte lundi (21h), si possible avec le soutien du Groupama Stadium où le Gone a ses habitudes. « C'est une immense fierté. Maintenant on va rester bien concentrés. Je compte sur leur soutien. Je suis persuadé que tout le stade va pousser derrière nous et qu'on va aller la chercher », a annoncé Alexandre Lacazette dans un appel au peuple lyonnais.