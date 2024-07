Jesper Lindstrom, l'OL grille l'OM ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une saison en dents de scie à Naples, Jesper Lindstrom attire les convoitises sur le marché des transferts. En France, l’OL ainsi que l’OM sont sur les rangs, avec un léger avantage pour le club rhodanien.

Transféré à Naples en provenance de Francfort pour plus de 25 millions d’euros, le milieu offensif danois a déçu pour sa première saison en Série A. Le nouveau coach napolitain Antonio Conte ne compte pas spécialement sur Jesper Lindstrom et a autorisé ses dirigeants à discuter avec les clubs intéressés pour le transfert du joueur de 24 ans. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille ainsi que pour l’Olympique Lyonnais, lesquels semblent être les deux clubs les plus chauds sur le natif de Taastrup. L’OM et l’OL sont prévenus, il faudra mettre plus de 20 millions d’euros sur la table pour boucler le dossier.

Naples rouvre la porte, l’OL fonce sur Lindstrom https://t.co/nMSG8181xP — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2024

De quoi refroidir Marseille, déjà bien occupé par les dossiers Valentin Carboni, Ezequiel Fernandez, Mason Greenwood ou encore Youcef Atal. En revanche du côté de Lyon, après avoir bouclé la signature de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest, on semble prêt à enchaîner. Et pour preuve, le journaliste Luca Bendoni a affirmé dans un live sur Youtube avec La Minute OM que l’Olympique Lyonnais avait pris une « légère avance » sur l’Olympique de Marseille dans le dossier Jesper Lindstrom au cours des dernières heures. La tendance est désormais davantage à une signature sur les bords du Rhône pour l’international danois de 24 ans, même si tout reste encore à faire.

Il va d’abord falloir trouver un accord avec Naples, qui réclame plus de 20 millions d’euros pour s’en séparer et ensuite obtenir le feu vert du joueur. Le dossier promet d’être encore long et agité mais à date, ce sont donc les Gones qui ont un réel avantage sur l’OM. La question est maintenant de savoir si John Textor, qui a énormément dépensé au cours des derniers mois, sera enclin à s'aligner sur les exigences de Naples pour le transfert de Jesper Lindstrom.