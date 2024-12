Il quitte l’OL pour Nantes, ce n’est pas Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL finalise les derniers détails de la fin de contrat d'Anthony Lopes, qui se prépare à rejoindre le FC Nantes. Le gardien emblématique du club rhodanien risque d'y être accompagné.

Anthony Lopes ne sera pas le seul à faire le trajet entre Lyon et Nantes dans les prochains jours, si sa signature chez les Canaris se confirme. Le gardien franco-portugais négocie actuellement la fin de son contrat avec l’OL, et règle les derniers détails administratifs. Cela pourrait même provoquer son arrivée avant le 1er janvier, étant donné qu’il sera alors libre en cas de rupture à l’amiable avec son club de toujours. Ce renfort pourrait même régler deux problèmes d’un seul coup pour le FC Nantes, qui a décidé de changer son staff technique après avoir échoué dans la mission de changer d’entraîneur. Antoine Kombouaré a certes conservé sa place, mais plusieurs de ses adjoints vont devoir céder la leur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Présent depuis plus de 10 ans au club, Willy Grondin est victime de ce remaniement. Et pour le remplacer, Nantes va chercher l’entraineur des gardiens de but de la réserve de l’OL, à savoir Olivier Blondel, révèle L'Equipe ce dimanche. L’ancien gardien de Toulouse ou encore Troyes est arrivé à l’OL en juillet 2021 cherche actuellement à se libérer également de son contrat avec le club rhodanien, et à imiter Anthony Lopes pour rejoindre les Canaris au plus vite. Si le départ du Portugais ne sera pas compensé étant donné qu’il ne faisait plus partie des plans, l’OL va en revanche devoir trouver un nouveau coach adjoint pour les gardiens de but pour son équipe B si Blondel venait à changer d’air dans les prochains jours.