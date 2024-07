Gros salaire, gros problème, l'OL est coincé ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'avenir d'Anthony Lopes s'est assombri ces dernières semaines. Lucas Perri va prendre sa place dans les buts de l'OL et son départ du club ne se passe pas bien. Aucun club n'est intéressé par ses services cet été.

L'OL voulait du changement dans les buts mais cela ne se fera pas aussi facilement qu'espéré. Il y a quelques semaines, la direction lyonnaise a prévenu Anthony Lopes qu'il allait céder sa place de titulaire au Brésilien Lucas Perri. Un déchirement pour le Portugais, supporter du club depuis tout jeune. En théorie, le départ de Lopes était acté à l'OL. Mais, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Selon l'insider Mohamed Toubache-TER, Anthony Lopes entend finalement rester à l'OL pour concurrencer Lucas Perri contre l'avis même des dirigeants lyonnais.

Lopes n'a reçu aucune offre concrète

Pourquoi un tel revirement pour un Lopes si coopératif au départ ? Tout simplement parce que le gardien portugais n'a pas la cote au mercato selon les informations de L'Equipe. Aucun club n'a fait d'offre à l'OL ou au joueur depuis le début de l'été. Seul le FC Nantes est venu aux renseignements pour Lopes sans véritablement tenter quelque chose.

🔴 L’Olympique Lyonnais a fait sa rentrée ce vendredi.



• Les hommes de Pierre Sage ont retrouvé les pelouses pendant 1 h 30, dans une séance de reprise légère.



• 20 joueurs étaient présents, y compris Anthony Lopes et Maxence Caqueret, annoncés sur le départ.



(@lequipe) pic.twitter.com/huVSJ7dgRr — FootActu_ (@ACSLF_) July 6, 2024

Une bien mauvaise nouvelle pour l'OL qui pourrait connaître une guerre des gardiens cette saison entre l'inexpérimenté Lucas Perri et Anthony Lopes. Avec un tel numéro 2 soutenu des supporters lyonnais, le Brésilien aurait une pression énorme pour sa prise de pouvoir à Lyon. Sous contrat jusqu'en 2025 à l'OL, Anthony Lopes ne serait pas non plus gagnant. Il se préparerait à une saison complète sur le banc alors qu'en plus l'ancien nantais Rémy Descamps est annoncé comme possible numéro 2 des gardiens lyonnais.