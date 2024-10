Fofana vendu 60ME, l'OL aura des offres

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la liste des nombreux joueurs recrutés par John Textor pour venir renforcer l'Olympique Lyonnais, Malick Fofana est celui qui pourrait rapporter une fortune à l'OL.

L'équipe de France croisera la route de la Belgique ce lundi, et pour le grand public, ce sera probablement l'occasion de découvrir Malick Fofana, l'attaquant de 19 ans des Diables Rouges et de l'Olympique Lyonnais. Quelques jours après avoir fêté sa première sélection nationale, l'ailier gauche sera forcément impatient de briller face aux Bleus. Et c'est peu dire que du côté de la capitale des Gaules, on aura un regard attentif sur la prestation de celui qui brille depuis le début de saison, à l'image de son but miraculeux à Toulouse. Recruté pour 17 millions d'euros plus des bonus à La Gantoise, Malick Fofana, fan absolu de Neymar, va voir sa valeur exploser, annonce celui qui l'a vu prendre son envol avec le club belge. John Textor peut déjà s'attendre à des offres records et se frotter les mains, car Fofana est en route pour la gloire.

L'OL revendra Fofana à prix d'or

Michel Louwagie, ancien directeur technique de La Gantoise, le club belge où Lyon est allé chercher Malick Fofana en janvier 2024, n'a que des bonnes choses à dire sur le jeune attaquant qu'il a vu grandir avant son départ à l'OL. « Gamin, il était au-dessus du lot. Il a été très sage en signant son premier contrat pro chez nous, car l’Ajax le voulait quand il avait 15 ans (...) Un autre président m’a dit que j’avais exagéré le prix, mais je ne trouve pas car il va encore prendre de la valeur. L’OL le revendra entre 40 et 60 millions d’euros », explique le dirigeant belge, qui a vu Malick Fofana débarquer à La Gantoise alors qu'il n'avait que neuf ans. Pour l'instant, il n'est pas encore question du départ de l'ailier belge, mais sous les ordres de Pierre Sage, l'international belge peut prendre une énorme valeur et surtout aider Lyon à retrouver le podium de la Ligue 1 et un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Et cela vaut aussi de l'or.