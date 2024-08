Ecœuré par l'OL, Lacazette repense à l'Arabie Saoudite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Porté par la dynamique lyonnaise de la fin de saison dernière, Alexandre Lacazette a snobé les offres saoudiennes au mercato. Mais, le mauvais début de saison de l'OL remet en cause ses plans alors qu'un club saoudien n'a pas lâché le capitaine lyonnais.

Deux mauvais matchs et Lacazette va t-il tourner le dos à son amour de toujours ? Le capitaine lyonnais est resté fidèle à l'OL depuis son retour en 2022. Il a écarté les offres au mercato, y compris pendant la difficile saison dernière. Bien lui en a pris puisque l'OL est remonté au classement, arrachant une place en Ligue Europa sur le gong. Une place en C3 qui a pesé lourd quand les formations saoudiennes sont venues l'appâter avec des propositions salariales généreuses. On parlait notamment d'un salaire mensuel triplé en cas de transfert. Toujours Gone fin août, le capitaine lyonnais a du être refroidi par le début de saison chaotique de son OL. Avant-dernier avec deux défaites, le club rhodanien a été aussi illisible au mercato estival.

Al-Shabab a trois jours pour chiper Lacazette

De quoi faire douter Lacazette et redonner espoir à Al-Shabab de recruter l'attaquant français. Selon le Quotidien du Sport, le club saoudien continue de faire le forcing pour obtenir le transfert du capitaine de l'OL. Un projet réaliste puisque, selon les informations du média sportif, Alexandre Lacazette est contrarié par les décisions de son club au mercato. Il n'a pas apprécié la décision d'écarter Rayan Cherki, ayant influencé la décision de son jeune coéquipier d'envisager une prolongation de contrat.

L'OL n'exclurait pas non plus un départ de Lacazette, si et seulement si Al-Shabab fait une proposition financière généreuse. Le dilemme est grand pour Lyon. Les supporters seront opposés au départ de leur idole mais l'OL peut se permettre de le laisser filer, ayant recruté Georges Mikautadze pour prendre la suite dans un futur proche. La succession ne devait pas s'opérer dans trois jours seulement mais le dernier match contre Monaco a aussi révélé la difficulté de faire cohabiter les deux buteurs sur le terrain.