Double KO pour l'OM, l'OL proche du but pour Minteh

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'a pas prévu de chômer cet été sur le marché des transferts. Malgré quelques soucis financiers à résoudre, les Gones ne veulent pas passer à côté de la possibilité de boucler des deals séduisants.



Pierre Sage reconduit, John Textor présent, Ligue Europa assurée, tout va pour le mieux à l'OL. Il faudra confirmer la tendance ce jeudi devant la DNCG avant de pouvoir avoir les mains libres lors du marché des transferts. Les Gones ne manquent pas d'ambitions. Ils veulent notamment renforcer leur secteur offensif afin de pouvoir gérer toutes les compétitions la saison prochaine. L'OL veut des joueurs fiables au plus haut niveau et encore plein d'avenir. Cela tombe bien, les Rhodaniens ont clairement flashé sur le profil d'un crack de Newcastle : Yankuba Minteh. D'ailleurs, la voie se serait ouverte pour la formation de Pierre Sage.

Minteh à l'OL, ça commence à sentir bon

Selon les informations de Ignazio Genuardi, l'Olympique Lyonnais mène la course dans le dossier du Gambien de 19 ans. En effet, Everton va recruter Illiman Ndiaye dans les prochaines heures et ne fait plus de Minteh une priorité cet été. L'OM et Brighton sont encore dans le coup mais ont du retard dans ce dossier à plus de 20 millions d'euros tout de même. Il faut dire que l'ailier droit sort d'une saison plus qu'interessante à Feyenoord, avec 11 buts en 37 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il aura été l'un des grands artisans de la deuxième place du club de Rotterdam en Eredivisie et aura pris part à des matchs de Ligue des champions. L'arrivée du jeune Gambien à l'OL serait un sacré coup réalisé sur le marché des transferts par John Textor mais signifierait certainement les transferts d'autres joueurs offensifs pour permettre l'opération. Rayan Cherki ou encore Ernest Nuamah sont annoncés sur le départ.