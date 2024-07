Des indésirables en approche, l’OL va s’activer

Dans : OL.

De nouveau actif dans le sens des arrivées, l’Olympique Lyonnais va sans doute s’activer pour enregistrer des départs. De nombreux joueurs prêtés la saison écoulée vont réintégrer le groupe de Pierre Sage à la reprise, alors que leur statut n’a pas évolué au sein du club rhodanien.

Les premières annonces de l’Olympique Lyonnais ne devraient plus tarder. Sans parler de la levée de certaines options d’achat, comme celle de l’ailier Saïd Benrahma, le club de John Textor va bientôt officialiser ses premières recrues de l’été. Le latéral gauche du Betis Séville Abner Vinicius, présent à Lyon depuis jeudi soir, fera rapidement l’objet d’un communiqué. Tout comme le défenseur central Moussa Niakhaté qui arrive en provenance de Nottingham Forest. Et ce ne seront sûrement pas les seules opérations de l’Olympique Lyonnais pendant ce mercato estival.

D’autres renforts sont espérés, sans oublier les nombreux départs souhaités par la direction. On pense notamment au milieu offensif Rayan Cherki, dont le contrat expirera l’année prochaine, et qui se dirige vers un transfert au Borussia Dortmund. Mais les cas les plus épineux concernent davantage les joueurs de retour de prêt. Si Tino Kadewere (Nantes), Skelly Alvero (Werder Brême) et le gardien Mathieu Patouillet (Sochaux) savent qu’ils ne reviendront pas, tous les autres ont prévu de réintégrer le groupe pour la reprise prévue vendredi.

Amin Sarr revient à Lyon

Ainsi, l’entraîneur Pierre Sage devra composer avec des éléments comme Florent Sanchez et Mamadou Sarr, tous les deux prêtés à Molenbeek. Le technicien va aussi enregistrer les retours d’Achraf Laaziri après son passage par Dunkerque, en plus de l’énigme Amin Sarr suite à son expérience à Wolfsbourg. Quant à Jeffinho, l’ailier brésilien est prêté à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football, jusqu’en décembre prochain. Autant de dossiers à gérer pour l’Olympique Lyonnais qui devra leur trouver des points de chute.