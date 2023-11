Dégoûté, Genesio dérape et insulte le staff de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais est passé par pas mal d'émotions ce dimanche en Ligue 1 face à l'OL. Bruno Genesio a d'ailleurs craqué contre son ancien club.

L'OL a connu le premier succès de sa saison contre le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Les Gones ont fait la différence en milieu de seconde période, bien aidés par le carton rouge breton en début de rencontre. Globalement, le club rennais n'a pas semblé vraiment comprendre les décisions prises par Stéphanie Frappart et la VAR ce dimanche. A de nombreuses reprises, Bruno Genesio a haussé la voix depuis sa zone technique. De quoi agacer le staff de l'OL. Rémy Vercoutre a dans un premier temps indiqué à Bruno Genesio de se calmer suite à une faute lyonnaise sur un Rennais. Le ton a continué de monter peu après. Dans les vestiaires lors de la pause, Genesio n'a pas décoléré et même vivement insulté le staff rhodanien...

Genesio dégoupille

"Tu fermes ta g*ule, t'es pas à Lyon ici ! 🤬"



Ça a chauffé entre Bruno Génésio et le staff de l'OL à la mi-temps du match entre Rennes et les Gones 😳#SRFCOL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/aaOcGqu2JE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023

Sur une séquence filmée par les caméras de Canal+, comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'ancien coach lyonnais a lancé un cinglant : « Tu fermes ta g*ule, t'es pas à Lyon ici », à un membre de l'encadrement de l'OL, qui semble être Rémy Vercoutre. Bruno Genesio a ensuite mis quelques minutes pour se calmer. Son comportement n'a pas vraiment aidé son équipe, également tendue et qui aurait aimé hériter d'un penalty en fin de rencontre. A noter que Bruno Genesio, apaisé à la fin du match, aura quand même quelques mots sympas pour certains joueurs de l'OL. Malgré la défaite de son équipe, il est venu féliciter Corentin Tolisso. Toujours est-il que le Stade Rennais va en tout cas devoir se ressaisir. Le club breton n'est que 13e après 12 journées de Ligue 1 disputées et ne compte que 5 points d'avance sur la dernière place occupée par... l'OL. Les Gones ont encore un match en plus à disputer.