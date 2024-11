Daniel Riolo monte dans le train de ce joueur de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a énormément recruté ces derniers mois, mais il y a un joueur formé au club qui explose en effet et met tout me monde d'accord. Même Daniel Riolo est bluffé par Rayan Cherki.

Depuis la claque reçue avec la défaite à domicile face à l’OM en début de saison, l’OL a tout de même su redresser la barre en ce qui concerne son jeu et ses résultats. Cela a coïncidé avec le retour de Rayan Cherki, sollicité par les Jeux Olympiques puis mis de côté en raison de désaccords contractuels. L’international espoir français a retrouvé le chemin de l’entrainement, puis des terrains avec un impact immédiat. Finis les dribbles inutiles, le meneur de jeu oeuvre désormais pour l’équipe et cela lui réussit totalement. Même Daniel Riolo, qui n’en pouvait plus de ses touches de balles illimitées et de ses choix de jeu, est tombé sous le charme.

Les pires horreurs pendant un an et demi

A la surprise générale, dans l’After Foot, le consultant de RMC s’est enflammé totalement sur le niveau de jeu de Rayan Cherki et sa capacité à prendre les commandes de son équipe dans le jeu. « Sa cote et son prix, je m’en fous. Je vois un joueur qui nous a fait dire les pires horreurs pendant un an et un peu plus. La majorité des gens se demandait si on pouvait vraiment faire quelque chose de ce joueur ? Encore en début de saison, j’étais perplexe même après son match contre l’OM, on était en doute perpétuel sur son niveau. Depuis son match face à l'OM, on voit quelque chose qui nous fait plaisir. Rayan Cherki me donne envie de l'aimer. Il est dans le bon choix, dans le bon timing ! J’ai envie de l’aimer. On peut dire que, 7 ou 8 fois sur 10, il fait ce qu’il faut faire. Les ballons passent par lui. Il est dans le bon choix, dans le bon timing, le visage a changé. Il est beaucoup plus lumineux. Il a un sourire où on voit qu’il se fait plaisir. Il est en phase de changement. J’imagine que le mercato, Pierre Sage, lui a fait du bien. Ses coéquipiers ont l’air d’avoir confiance en lui. Je n’ai plus envie de manquer un match de l’OL et je me dis vas-y Rayan, régale moi un petit peu, et il a été vraiment bon. En ce moment, quand je vois l'OL, je vois Cherki et je me régale », a avoué Daniel Riolo qui a surpris ses auditeurs par cette envolée lyrique envers un Rayan Cherki qu’il a tellement souvent descendu en flèches dans ses interventions.

Mais il faut croire que le joueur lyonnais a enfin mûri et cela se voit dans ses attitudes et son jeu ces dernières semaines. La crainte désormais est presque de le voir trop briller en décembre et de provoquer son départ au mercato de janvier en conséquence.