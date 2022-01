Coup de chaud sur l’OL, trois clubs aux poches pleines sur Bruno Guimaraes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Désireux de rester à Lyon cette saison, Bruno Guimaraes affole toutefois les équipes de Premier League avec ses performances sous le maillot lyonnais.

Très régulier, il sait récupérer et distribuer, et son impact physique en fait un joueur très suivi. Selon The Evening Standard de ce jeudi, trois clubs ont très envie de le recruter dès cet hiver. Il s’agit d’Arsenal, qui le courtise de longue date, d’Everton et de Newcastle. Trois formations avec des moyens financiers copieux, et il le faudra puisque l’OL n’a aucune intention de vendre son Brésilien cet hiver. Mais une fois encore, il reste à connaitre la position de Jean-Michel Aulas si une offre copieuse devait tomber sur son bureau. Surtout que la possibilité de ne pas revenir en Ligue des Champions est tout de même à prendre en compte avec la 13e place actuelle en Ligue 1 à la mi-saison.

40 millions pour Bruno Guimaraes ?

Acheté 20 millions d’euros par Juninho, l’ancien de l’Atlhético Paranaense en vaut désormais le double selon l’OL. Un montant de 40 millions d’euros pourrait donc être nécessaire, même si une partie reviendra au club brésilien, qui avait glissé un pourcentage à la revente proche de 20 % lors du transfert de Bruno Guimaraes. Enfin, en dehors de l’Angleterre, le profil de Bruno Guimaraes plait beaucoup à José Mourinho, qui aimerait le faire venir à l’AS Roma. Pour le moment, la position lyonnaise est en tout cas très claire, et aucune volonté de vendre le milieu de terrain n’a été affichée. Si Peter Bosz a du monde dans ce secteur de jeu, avec Houssem Aouar, Thiago Mendes, Lucas Paqueta ou Maxence Caqueret, l’idée n’est pas d’affaiblir l’équipe cet hiver alors que l’exigence va s’élever en championnat comme en Europa League en cette année 2022.