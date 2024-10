Comme le PSG, l'OL met fin au star-système

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pris le meilleur sur Nantes le week-end passé en Ligue 1. La performance des Gones a beaucoup rassuré. Sidney Govou ne dira pas le contraire.

L'OL a enchainé une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues en battant Nantes dimanche en Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage font leur entrée dans la première partie du tableau et peuvent désormais se montrer confiants pour la suite des opérations. Surtout que le collectif de l'Olympique Lyonnais prend ses marques. Face aux Canaris, Pierre Sage avait fait des choix forts et continuera de mettre de côté les joueurs qui ne font pas ce qui est attendu la semaine pendant les entrainements. Une nouvelle manière de faire qui plait d'ailleurs beaucoup à Sidney Govou, ravi de voir que personne n'est au-dessus du collectif. De quoi rappeler ce que cherche à mettre en place Luis Enrique, qui n'a pas voulu voir de stars arriver au PSG cet été. Pour Pierre Sage, c'est plus l'envie d'avoir un comportement irréprochable qui est mis en avant.

Pierre Sage, Govou adore la méthode

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il est très satisfait : « Je ne me souviens d’ailleurs pas d’un match récent avec autant de maîtrise, une telle sensation de tranquillité. Techniquement et tactiquement, Lyon a tout fait dans le sens collectif. Ce genre de match montre une équipe mature, plus mûre. Il ne faut bien sûr pas s’enflammer, mais quand tu maîtrises autant, c’est qu’il y a quelque chose. Si l’OL enchaîne ce genre de performance, qui génère de la confiance chez toi et de la peur chez l’adversaire, ce sera plus facile de gagner des matchs. (...) J’ai d’ailleurs aimé ce qu’a dit le coach à la conférence de presse sur les joueurs écartés. C’était dit de façon subtile, mais il ne s’est pas défilé. On a vu avec Nuamah que rien n’est figé. Dans un groupe fourni et plutôt homogène, ce genre de management va permettre au groupe de progresser ». Après la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais se déplacera au Havre, un adversaire en grandes difficultés depuis quelques semaines. Sans doute idéal pour enchainer.