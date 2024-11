Cherki vendu pour 15ME, l'OL refuse

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Annoncé indésirable pendant le mercato et sur le départ de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki est désormais l’un des joueurs en forme du club rhodanien, ce qui ne fait qu’augmenter sa valeur marchande.

L’Olympique Lyonnais a revu sa position sur Rayan Cherki. Le milieu offensif de 21 ans était considéré comme un joueur n’ayant plus d’avenir dans le projet lyonnais et un départ était évoqué au mercato puisqu'il était dans sa dernière année de contrat. Plusieurs clubs ont surveillé sa situation dont Dortmund, Leipzig, Fulham ou encore le PSG qui a proposé 15 millions d’euros pour tenter de s’attacher ses services un an après avoir fait venir Bradley Barcola de l'OL. Ajouté dans le loft puis finalement réintégré à partir du mois de septembre, le joueur formé à l’OL a rapidement fait son apparition dans le onze de départ de Pierre Sage et s’est affirmé comme l’une des pièces maîtresses du jeu rhodanien. Ses statistiques en termes de dribbles comme au niveau des passes sont très bonnes, ce qui ne fait qu’augmenter sa valeur marchande, lui qui a finalement prolongé son contrat il y a quelques semaines jusqu’en 2026 avec Lyon.

Cherki vaut beaucoup plus cher que 15M€

🇫🇷 Rayan Cherki : sommet de performance inédit



Depuis sa sortie du loft, le génie lyonnais marche sur l'eau et fait ce qu'il veut avec le ballon.



Meilleur dribbleur d'Europe tout en étant excellent dans ses passes. Peu probable qu'il parte pour seulement 15M€ désormais. pic.twitter.com/bhCYsaB0Rf — Data'Scout (@datascout_) November 2, 2024

Le compte X (anciennement Twitter) Data’Scout a compilé les chiffres de Cherki cette saison (il a inscrit un but et délivré une passe décisive en six matchs de Ligue 1) et est unanime à son sujet : le Français fait partie des meilleurs dribbleurs d’Europe avec plus de six dribbles réussis par match, ce qui représente un total nettement plus élevé que ses statistiques de l’an dernier. Il distille en outre beaucoup plus de passes clés par rencontre et se montre très précis dans ses transmissions de manière générale, ce qui fait de lui une menace beaucoup plus constante pour les défenses adverses.

Évalué à 15 millions d’euros l’été dernier, sa valeur marchande risque d’augmenter assez rapidement. Il ne lui manque que d’être encore plus décisif devant la cage et il prendra définitivement une autre dimension. Les clubs seront sûrement plus nombreux s’il s’améliore à ce niveau et se bousculeront au pavillon pour tenter d’attirer Rayan Cherki dans leurs filets dans les prochains mois.