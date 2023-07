Cherki sacrifié cet été, l'OL coincé par la DNCG ‍!

Dans : OL.

Sous la tutelle de la DNCG durant ce mercato estival, l’OL pourrait être contraint de vendre Castello Lukeba et Rayan Cherki, très courtisés à l’étranger, pour donner un peu d’air aux finances du club de John Textor.

Après avoir débuté le mercato sous de beaux auspices grâce aux transferts de Skelly Alvero (Sochaux) et de Clinton Mata (FC Bruges), l’Olympique Lyonnais se retrouve confronté à la réalité d’un club dont la masse salariale et les indemnités de transferts sont encadrés par la DNCG. Le club rhodanien avait trouvé un accord avec le Celta Vigo pour la venue de Renato Tapia, international péruvien de 27 ans, dans le cadre d’un transfert estimé à 5 millions d’euros. Un deal raisonnable mais qui se trouve aujourd’hui en stand-by en raison des restrictions mises en place par la DNCG.

Face à une telle situation, John Textor ne va pas avoir d’autres choix que de vendre plusieurs bijoux de famille pour se donner de l’air. Castello Lukeba est le plus proche d’un départ, le RB Leipzig ayant soumis plusieurs propositions officielles avoisinant les 30 millions d’euros bonus compris. Des offres pour l’instant refusées par l’OL, qui espère atteindre cette somme sans les bonus.

L'OL dans l'obligation de vendre Rayan Cherki ?

Un autre joyau du centre de formation des Gones est courtisé en la personne de Rayan Cherki. A la surprise générale, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est une cible de Chelsea afin de compenser le départ de Mason Mount à Manchester United. Et à en croire les informations de la presse britannique, John Textor réfléchit très sérieusement à se séparer de l’international espoirs français. Il faut dire que pour Rayan Cherki, on parle d’ores et déjà d’une possible offensive des Blues avec une offre à hauteur de 50 millions d’euros.

Pour la presse anglaise, il est clair que l’OL ne s’opposera pas au départ de Rayan Cherki si une telle proposition arrive sur la table. De son côté, le joueur avait une préférence pour le PSG mais se laissera convaincre par Chelsea et par le salaire colossal qui lui sera proposé en Premier League au sein d’un club qui ambitionne de retrouver la Ligue des Champions dès la saison 2024-2025. Chez les supporters de l’OL, nul doute que cette nouvelle fera grogner, d’autant plus si ce potentiel départ s’ajoute à celui presque inévitable de Castello Lukeba.