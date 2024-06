Cherki et le PSG, c'est l'amour, l'OL exige une preuve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a repoussé la première offre du PSG pour Rayan Cherki, mais les négociations devraient finir par aboutir tant Luis Enrique estime avoir trouvé le joueur qu'il lui faut pour animer son milieu de terrain.

L’Olympique Lyonnais, qui a fait au début du mois de juin une offre des prolongation à Rayan Cherki que ce dernier pouvait difficilement accepter, se prépare désormais à vendre son meneur de jeu. Mais il veut en tirer un bon prix et les négociations avec le PSG sont assez sèches. Avec encore un an de contrat, le pur lyonnais est à un carrefour de sa carrière. Il a en effet, comme promis par John Textor sur les réseaux sociaux, reçu une proposition pour rester trois ans de plus à l’OL, avec un salaire baissé même si des primes en cas de bonnes performances pouvaient lui permettre de gagner plus d’argent. Le message était clair : le club rhodanien consent à le conserver sur la durée, mais son niveau de jeu ne lui permet pas d’être dans les plus gros salaires de la formation de Pierre Sage. Bien évidemment, ses représentants, en très grand froid avec John Textor, n’y ont pas donné suite. Ils ont même pris dans la foulée la direction du PSG.

Il faut dire que Luis Campos et Luis Enrique ont validé cette piste, au point que Luis Enrique et Rayan Cherki se soient appelés ces derniers jours pour discuter d’une éventuelle collaboration. Au passage, même si cela se fait régulièrement, il est interdit par le règlement de voir un club discuter avec un joueur d'un autre club qui possède plus de six mois de contrat restant. Cela n’a pas empêché l’entraineur du PSG de dire tout le bien qu’il pensait de lui, et de parler de sa future utilisation comme milieu offensif polyvalent, un peu comme Kang-In Lee.

L'OL gourmand sur le pourcentage à la revente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Il reste désormais aux deux clubs à trouver un accord, et ce n’est pas forcément gagné même si le bon sens devrait l’emporter. Le PSG a fait une offre bien basse à 12 millions d’euros, et 3 ME de bonus éventuels. L’OL demande 20 ME, bonus compris, obligeant ainsi Nasser Al-Khelaïfi à revoir sa proposition à la hausse souligne L’Equipe. Cela fait partie du jeu et ne devrait pas empêcher un accord. Toutefois, John Textor, persuadé que le PSG a les moyens de faire exploser Rayan Cherki et donc de le revendre à très bon prix dans les années à venir, demande un gros pourcentage à la revente, ce que Paris ne souhaite absolument pas lui donner. Les discussions tournent donc sur ces deux sujets, même si le transfert reste en bonne voie. Si cela devait s’éterniser, un autre club européen pourrait bien tenter sa chance, mais pour le moment, le PSG est seul sur le coup et les supporters de l’OL peuvent se préparer à lui dire adieu.