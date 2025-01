Cherki et Almada, l'OL doit éviter cette grave erreur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a enregistré cette semaine la signature de Thiago Almada, prêté six mois par Botafogo. Un renfort de poids pour Pierre Sage, qui dispose désormais d’un second joueur au profil très créatif en plus de Rayan Cherki.

Dans un contexte morose en raison des mauvais résultats et de l’interdiction de recrutement, l’Olympique Lyonnais a tout de même réussi à faire venir Thiago Almada. Prêté gratuitement pour six mois par Botafogo, l’international argentin va apporter un peu de technique au milieu de terrain rhodanien. Le champion du monde, capable de jouer milieu relayeur, meneur de jeu et même parfois en tant que faux numéro neuf, a un profil quasiment unique si on le compare aux autres joueurs de l’OL.

Celui qui se rapproche le plus de Thiago Almada est indéniablement Rayan Cherki, et on peut se demander si les deux joueurs sont complémentaires et si le milieu offensif prêté par Botafogo n’est pas là justement pour compenser un éventuel départ de l’international espoirs français lors de ce mercato hivernal. Le Progrès a évoqué le sujet dans son édition du jour à quelques heures de la réception de Toulouse. Mais pour le quotidien local, Lyon ferait une grave erreur en vendant Cherki et doit au contraire profiter de compter dans ses rangs deux joueurs d’un tel niveau technique.

Cherki et Almada associés, Lyon attend ça

« Son style n’est pas sans rappeler celui de Rayan Cherki. On ne sait pas encore avec certitude si ce dernier restera au-delà du mercato d’hiver, mais la présence de deux créateurs dans l’effectif ne serait pas de trop. Almada étoffera le secteur offensif, qui vient de perdre Zaha avant peut-être Nuamah » écrit le journal basé dans le Rhône, qui espère vivement que l’OL ne fera pas la grave erreur de se séparer de Rayan Cherki, considérant que son remplaçant est déjà là en la personne de Thiago Almada. Un souhait sans doute partagé par les supporters, qui espèrent voir les deux hommes briller ensemble dans la capitale des Gaules lors de la seconde partie de saison. Les premiers pas de l'ancien joueur d'Atlanta ce samedi soir face à Toulouse seront en tout cas observés de près.